İcradan satılık araç

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuz menkul mallar haciz mahalli olan aşağıda yazılı teşhir adresinde olup ihaleye iştirak etmek isteyenler mahcuzları mahallinde görebileceklerdir.'' ifadeleri yer alırken araçla ilgili bilgiler verildi.

İcradan satılık olan 2016 Model Renault marka, Symbol Joy 1.5 DCI 90 BG model, beyaz renk, 2016 model, dizel yakıtlı aracın muhammen bedeli 55.000 Bin Lira olarak duyuruldu. İhalenin ilk satış günü ise 5 Ağustos...

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