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10 Haz 2021 - 12:12- Eğitim G: 10 Haz 2021 - 12:17

Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alınacak!

Dicle Üniversitesi 99 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemiz  Hastanelerinde  istihdam edilmek  ve  giderleri  Özel Bütçeden  karşılanmak suretiyle,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4.  maddesinin  (B)  maddesine  göre  tam zamanlı   olarak   çalıştırılmak   üzere,   28.06.2007   tarihli   ve   26566   sayılı   Resmî   Gazete’de yayımlanan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

Dicle Üniversitesinin alımını gerçekleştireceği ilanın başvuru süresi 18 Haziran (24.00)'a kadar devam edecek.

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# sözleşmeli personel, personel alımı, akademik personel

10 Haz 2021 - 12:12 Malatya- Eğitim

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