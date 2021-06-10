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10 Haz 2021 - 12:06- Eğitim G: 10 Haz 2021 - 12:12

Akademik personel alımı yapılacak!

Batman Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemizin aşağıda  belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma  Yönetmeliği  ile Batman  Üniversitesi  Akademik  Yükseltilme ve  Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# personel alımı, doçent, akademik personel

10 Haz 2021 - 12:06 Malatya- Eğitim

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