Telef olan tilkiyi gören doğa fotoğrafçısı duyarsız kalmadı

Doğa fotoğrafçısı Salih Kayhan, Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi’nde telef olmuş bir tilki buldu. Kayhan, hayvanın zehirlenmiş olabileceğini düşünerek durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Konak Mahallesi’ne gelen ekipler, incelenmesi üzere telef olmuş tilkiyi şube müdürlüğüne götürdü. Ekiplerin incelemeleri sonrası ilk belirlemelerde tilkinin araç çarpması sonucu iç kanamadan dolayı telef olduğu anlaşıldı.
(İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.