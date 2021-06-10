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10 Haz 2021 - 11:57- Asayiş G: 10 Haz 2021 - 12:00

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı

Malatya’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.
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Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 23 gram metamfetamin, 665 adet yeşil reçeteye tabi hap, 187 gram sentetik kannabinoid ve 3 adet ruhsatsız tabanca ve 17 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edilirken, olayla ilgili 1 şahsı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

(İHA)
# Emniyet, malatya, narkotik, mücadele

10 Haz 2021 - 11:57 Malatya- Asayiş

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