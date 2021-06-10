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10 Haz 2021 - 11:54- Gündem G: 10 Haz 2021 - 11:58

Keneyle Mücadelede Etkin Rol Oynayan Keklikler, Doğaya Salındı

Malatya’da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’un katılımıyla doğaya keklik salımı gerçekleştirildi.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Battalgazi ilçesinde bulunan Beydağı Tabiat Parkı’nda doğaya keklim salımı programı gerçekleştirildi. Programa, bir dizi temaslar için Malatya’da bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Malatya Valisi Aydın Baruş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ve il protokolü katıldı. Program kapsamında keneyle mücadelede etkin rol oynayan 150 adet kekliğin doğaya salımı gerçekleştirildi.
Kekliklerin doğaya bırakılmasının ardından açıklamalarda bulunan Doğa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, 

Sayın valimizin de bahsettiği gibi doğal dengeyi muhafaza etmek, doğal çeşitliliği korumak ve bunu biyolojik mücadeleyle birlikte yapmak temel amaçlarımızdan birisidir. Bu açıdan keklik hem insan sağlığı, hem bitki sağlığı, hem de hayvan sağlığı için son derece önemli bir mücadele aracımızdır. Bu açıdan doğadaki kekliklerin popülasyon varlığı insan sağlığı açısından kenenin ortadan kaldırılması önemli bir sonuç olarak ortaya çıkacaktır. Bu açıdan şuanda içinde bulunduğumuz milli parkta da bu etkinliği yapmamız önemlidir

dedi.
Doğal hayatın önemine vurgu yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, 

Bu gün keklik salımı başlattık, her yıl ürettiğimiz kekliklerimizi Malatya’mız ve çevre illerimizin doğasına bırakıyoruz. Yaban hayatı bizim için çok önemli

şeklinde konuştu.
Malatya Kınalı Keklik Üretme İstasyonu’nda 165 bin kekliğin üretildiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ise, 

Bu güne kadar Malatya ilimizde doğaya yaklaşık 30 bin keklik bıraktık. Bıraktığımız keklikler yine Malatya Kınalı Keklik Üretim İstasyonumuzdan gelmekte. Bu güne kadarda 165 bin adet keklik ürettik. Bu seneki Malatya ilimiz programımız 71 mahallemizde bin 775 adet, burada başlangıcı yaptık

ifadelerini kullandı.

(İHA)

# KeneiTarım Ve Orman Bakanlığı, keklik

10 Haz 2021 - 11:54 Malatya- Gündem

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