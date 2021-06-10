KURAKLIK MECLİSE TAŞINDI

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, gündem maddelerinden bazıları görüşülüp karara bağlanırken bazıları da ilgili komisyonlara havale edildi. Gündemin son bulmasının ardından söz alan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,

Sulama ile ilgili görev ve yetki kimdedir? İlçelerde sulama problemi ağır düzeydedir, gerçekten devletin ilgili organları bu yetkiyi nasıl paylaşacak? Şimdi ilçelerdeki en büyük problem kırsalda sulama sorunu. Buda göçe zorluyor. Bunun önüne geçmek için bir sistem kurmak zorundayız

dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem konularından biri de 6-7 metrelik kadastral yolun 10 metrenin altında olmasının, uygun olup olmaması gündemde yerini korudu. Gündemde yer alan maddeler 10 metre olmak şartıyla kabul edildi.



GÜNDEMİN 5. MADDESİ



Battalgazi ilçesi, Yeniköy mahallesi 111 ada 1,2,3,4,12,13,14 ve 15 nolu parseller arasında kalan 6 metrelik kadastral yolun imar yolu olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

Battalgazi ilçesine bağlı Yeniköy mahallesine yapılacak olan 6 metrelik kadastral yol, gündemi oldukça meşgul etti. Gündemin okunmasının ardından konuyla alakalı konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı bu tür yolların 10 metrenin altında olmasının yasal olmadığına değinerek, gündem maddesini 10 metrelik olmak şartıyla meclisin oylamasına sundu. Madde oy birliğiyle meclisten geçerek karara bağlandı.

Kadastral yol nedir?

“Kadastral yol, imar planı olmayan bölgelerde kadastro haritalarındaki kimsenin mülkiyetinde olmayan alanlara deniyor. İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre kadastro parsellerinde yapılan uygulamalarda yeni oluşan imar parsellerinin yola cephesinin bulunması gerekiyor.”

Gündemin 28. Maddesi

Şartlı bağış kabulü hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi

Rsm İnşaat Yapı San. Tic. A.Ş Belediyemizce yapılıp Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilecek olan okul ile ilgili olarak adının “Rıdvan Mertöz Ortaokulu” olması kaydı ile 8.500.000,00 TL (Sekiz milyon beşyüz bin Türk Lirası) tutarında şartlı bağış yapacağını belirtmektedir.

Selahattin Gürkan, konuya açıklık getirerek, “Konu şu şekilde arkadaşlar mevcut tören alanı 8 yol kavşağında bir yerde biz Malatya’ya yeni bir tören alanı kazandırmak istiyoruz. Bu çerçeve içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Bakanlığımızla yapmış olduğumuz program dâhilinde eski Ticaret Lisesinin yani şu anda Milli Eğitim Müdürlüğünün ek binası olarak kullanılan yerlerin bize devri, onun karşılığında biz 2. Ordunun karşısında aldığımız 5 dönümlük yerin Milli Eğitime tahsis edilmesi ve ayrıca oraya okul yapılması okula da bir hayırsever vatandaşın yapacağımdan dolayı yapılacak olan okula Rıdvan Mertöz isminin verilmesini oylarınıza sunuyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.



SİMON’A HEMŞERİLİK VERİLDİ



Toplantıda, Turkish Airlines Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes Basketbol takımının 44 numaralı Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon’a fahri hemşehrilik beratı verilmesine yönelik gündem maddesi görüşülerek kabul edildi.

Anadolu Efes Basketbol Takımının ünlü oyuncusu Krunoslav Simon’un Malatya’nın tanıtımına büyük bir katkı yaptığını söyleyen Başkan Gürkan,

Anadolu Efes Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonu olduğu zaman 44 numaralı formayı giyen ve Malatyalı olduğunu belirten Simon’u arayarak tebrik ettik. Ayrıca Malatya ile ilgili duygu ve düşüncelerinden dolayı da ayrıca teşekkür ettik. Perşembe günü Malatya’ya gelecek olan Krunoslav Simon’a Malatya olarak bir jest yaparak fahri hemşehrilik beratı vermek istedik

dedi.



“EN KISA SÜREDE BU YARDIMLARI ULAŞTIRACAĞIZ”



Gündem maddelerinin sonrasında söz alan Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu,

Malatya Büyükşehir Meclisi olarak bir ilki gerçekleştirdik. İsrail zulmünden zarar gören Filistinli kardeşlerimize; ambulans, beslenme ve gıda yardımında bulundular, meclis üyelerimiz kendi aralarında topladıkları paraları bize teslim etmişlerdi, bizde en kısa sürede bu yardımları ulaştıracağız. Meclis üyelerimize çok teşekkür ediyoruz

ifadelerini kullandı.



“İLÇELERDE SULAMA PROBLEMİ AĞIR DÜZEYDEDİR”



Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, meclis gündemlerinin görüşülmesinin ardından ilçelerde özelliklede köylerde sulamayla alakalı ciddi problemlerin olduğunu öne sürerek, yetkinin kimde olduğunu sordu. Cömertoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:



Sulama ile ilgili görev ve yetki kimdedir? İlçelerde sulama problemi ağır düzeydedir, gerçekten devletin ilgili organları bu yetkiyi nasıl paylaşacak? Şimdi ilçelerdeki en büyük problem kırsalda sulama sorunu. Buda göçe zorluyor. Bunun önüne geçmek için bir sistem kurmak zorundayız. Bir taraftan kuraklık diğer taraftan yerleşik hayatta gurbetten sılaya pandeminin verdiği yeni hareketle birlikte sahipsiz kalacak olan beklentiler. Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesinin sorunu rapor haline getirip, gerçek ihtiyaç ve problemleri komisyon aracılığıyla ortaya koyabilirsek, Türkiye için örnek faaliyet olur.



“DSİ'YE AİTTİR”

Haluk Cömertoğlu’nun ifadelrinin ardından Gürkan,

Su ile ilgili iş ve işleyişler kanunlar muhasarasına göre DSİ'ye aittir. Yer altı ve yer üstü suların korumasıyla ilgili sorumluluğu yasayla kendilerine tevdi edilmiştir. Büyükşehir belediyelerinin bu konuda direk sorumlu değil. Ancak biz büyükşehir olarak, DAF, YİKOB gibi kuruluşlarla kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımızın derdine çare olmak adına projeler yapıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz, Tarımsal Daire Başkanlığımız, yoğun bir çalışma içerisinde, geçtiğimiz yıl MASKİ 384 bin metre sulamayla ilgili boru dağıttı

şeklinde konuştu.



“HANGİ İLÇEYE NE KADAR DAĞITILDIĞINI AÇIKLAYIN''



Büyükşehir Belediye Başkanının “Geçtiğimiz yıl MASKİ 384 bin metre sulamayla ilgili boru dağıttı” sözlerine karşılık Cömertoğlu, “384 bin metre sulama borularını hangi ilçeye ne kadar dağıtıldığını açıklayın” dedi.



“BU SIKINTIYI HEP BİRLİKTE PAYLAŞACAĞIZ”



Başkan Gürkan, sorunlar için belediye olarak çalıştıklarını belirterek,

Dağıtılan yerler sabittir, yazılıdır. Kanallar yapılıyor, 5 proje devam ediyor. Sosyal sorumluluk adı altında çalışma yapıyoruz. Tabii ki kuraklık memleketimizde çiftçileri sıkıntıya sokmuştur. Devletimiz, kuraklık kapsamında çiftçiye destek paketlerini açıklamaya başladı. İnşallah bu süreç Malatya açısından çok önemli. İlçe belediyelerinin imkânları az ama biz onlara da yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken, imkânlar sınırlı, istekler sınırsız biz buna rağmen Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız arasında mekik dokuyarak, bu şehrin çağdaş, modern olması noktasında gecemizi gündüzümüzü katmışız. Bu şehrin 5 katından da fazla neticede temelleri atıldı. Bizler bu anlamda gayret ediyoruz, ilçe belediye başkanlarımız da gayret ediyorlar. Bu sıkıntıyı hep birlikte paylaşacağız

ifadelerini kullandı.

Son olarak Cömertoğlu,

Başkanım bu işi siz yaparsınız, en azından MASKİ Genel Müdürlüğümüz, Tarımsal Daire Başkanlığımız bünyesi altında bir birlik kurun

diye konuştu.