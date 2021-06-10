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10 Haz 2021 - 11:39- Gündem G: 10 Haz 2021 - 11:43

Malatya’da başlayıp, Almanya’da son bulan hikâye

İş Gücü Anlaşması kapsamında 196’de Almanya’ya göç eden Türklerin yaşam hikâyeleri film senaryolarını aratmıyor.

FERDİ DURDU
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Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Gücü Anlaşması’nın üzerinden 60 yıl geçti. Almanya, Türkiye ile 30 Ekim 1961’de İş gücü Anlaşması imzalarken, Almanya’ya iş gücü göçü başladı. Malatya’nın Hasan Çelebi Kasabasından Almanya’nın Münih şehrine giden Elif Erişik’in hikâyesi de bunlardan sadece biri. 

1969 yılında Almanya için çalışma iznini alan 32 yaşındaki Elif Erişik, Almanya’ya gitme fikrine karşı çıkanlara rağmen eşi Hüseyin Erişik ve çocuklarını bırakarak, Almanya’ya gitti. 1973 yılında ilk olarak eşi Hüseyin Erişik daha sonra eşinin ilk eşinden olan çocuklarının da aralarında olduğu 6 çocuğunu Almanya’ya getirtti.

Münih’in Bad Tölz kasabasında ki hayat mücadelesinde Almanların takdirini kazanan Elif Erişik 2011, eşi Hüseyin Erişik ise 2012 yılında hayata veda eder. Almanya’da vefat eden gurbetçilerimizin cenazeleri genelde Türkiye’ye getirilmelerken, Elif ve Hüseyin Erişik çiftinin çocukların da Almanya’da olmasından dolayı Bad Tölz’de toprağa verilmesi vasiyeti çocukları tarafından yerine getirilir. Türkiye’de başlayan ve Almanya’da son bulan hikâyede Elif-Hüseyin Erişik çiftinin mezarları Münih’in güzel ve sakin kasabası olan Bad Tölz’de bulunuyor.

10 Haz 2021 - 11:39 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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