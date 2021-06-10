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10 Haz 2021 - 11:28- Yaşam G: 10 Haz 2021 - 11:32

“Dünyayı versinler yine Beşiktaş’tan vazgeçmem”

Telkari sanatının en büyük ustalarından biri olan Suphi Hindiyerli, gönül verdiği sanatını Mardin'de icra ediyor. Küçüklüğünden beri koyu Beşiktaş taraftarı olan Hindiyerli, siyah beyazlı takımın her galibiyeti sonrası çocuklara şeker dağıtıyor. Suphi Hindiyerli, “77 yaşındayım ve Beşiktaşlıyım. Beşiktaş’tan başka bir takım tanımadım” diyor.

FERDİ DURDU
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Farklı din ve kültüre sahip insanların tarih boyunca bir arada yaşadığı Mardin'de, Süryani Telkari sanatının en büyük ustalarından biri olan ve bu yeteneğiyle ‘Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri’ne kaydedilen 77 yaşındaki Suphi Hindiyerli, 3 bin yıllık telkari sanatını devam ettiriyor.

UNESCO’nun Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülen ve bu ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Suphi Hindiyerli’nin dükkânın her köşesinde Beşiktaş bayrağı, logoları ve formaları bulunuyor.

Küçük yaşlarda zanaat öğrenmeye başladığını ifade eden Hindiyerli, 

Bezden bir top vardı onunla oynuyorduk. Futbolu çok seviyorum, hala da çok seviyorum. Futbol oynardım. Fanatik Beşiktaşlıyım. Varsa yoksa Beşiktaş

dedi.

Suphi Hindiyerli, çalışmaktan arta kalan zamanlarda top oynadıklarını kaydederek, 

Rahmetli oldu, toplara sert vuran Hanna Kermani Çilli vardı. Hem akrabalık vardı hem de komşuyduk. Top oynuyordu, bizde sahaya gidip kalenin arkasında duruyorduk. Hani top gelirde bir şut çekeriz diye bekliyorduk

ifadelerini kullandı.

Mardinspor’da oynayan ve takımın kaptanlığını yapan Hanna Kermani’nin kendisinin Beşiktaş’a gönül vermesinde büyük payının olduğunu dile getiren Hindiyerli, şunları söyledi: 

Çocuktum. Mahalledeki ağabeylerim beni dövüyorlardı. ‘Fenerbahçeli ol, Galatasaraylı ol’ diyorlardı, ‘Olmuyorum’ dedim. İlla Beşiktaş, varsa yoksa Beşiktaş… Bir ara İstanbul’daydım. Hiç unutmuyorum, o dönemde deniz tarafı kale arkası 5 liraydı. Arka tarafa gidiyor, arkadaşla maçları izliyorduk. O dönemde Sanlı Sarıalioğlu da oynuyordu. Gol attı, ‘goooolll’ diye bağırdık. 17-18 yaşlarındaydık. Önümüzde iki metre ileride bir subay vardı, bize dönüp ‘Ne oldu?’ diye sordu, ‘gol oldu’ dedik.

“Beşiktaş benim için bambaşka” diyen Suphi Hindiyerli, 

Sevdamız, vazgeçemeyiz. Ne verirlerse versinler Beşiktaş’tan vazgeçmem mümkün değil. Dünyayı versinler yine Beşiktaş’tan vazgeçmem. Dünya bir tarata Beşiktaş bir tarafa

ifadelerini kullandı.

Her Beşiktaş galibiyeti sonrası şeker aldığını ve o şekerleri çocuklara dağıttığını anlatan Hindiyerli, 

Maçlara gidiyordum 10-15 sene önce. Mardinspor gol attığı zaman çocuklara şeker dağıtıyordum. Beşiktaş galibiyetinden sonrada çocuklara şeker dağıtmaya başladım. Dünyanın herhangi bir yerinde; İngiltere’de, İtalya’da, İspanya’da böyle bir şey var mı? Bende bambaşka bir memleket ve takım sevgisi var. Dışarıdan gelen takımlara bile çiçek veriyorum. Böyle bir şey var mı, bir yerde rastladınız mı? Yapsa yapsa bunu Beşiktaşlı Suphi yapar. Çocuklara da alıştırdım, arkamdan koşuyorlar. ‘Amca şeker, amca şeker…’ diye bağırıyorlar. Mardinspor gol attığı zaman şeker dağıtıyordum. Geçenlerde birisi ‘Sana yakın oturdum ki şeker alayım’ dedi. Ben çocukları sevindiriyorum. Beşiktaş galibiyeti sonrası dışarıda değilsem çocuklar dükkâna geliyorlar. Kimi zaman kuyruk oluyor. Çocuktur, sevindirmek gerekir. Çocukların hayatı tatlıdır, şeker gibidir. Ben Mardinliyim, Mardinspor gol attığında şeker dağıtırım. Beşiktaş galibiyeti sonrası çocuk hangi takımı tutarsa tutsun; Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı olsun hepsine şeker veririm çünkü biz Beşiktaşlıyız. Bizde ayrım yok. Spor dostluk, barış ve kardeşliktir. Bu anlamda Beşiktaş taraftarları da bambaşkadır. Beşiktaş taraftarının dünyada bir başka örneği de yoktur

dedi.

10 Haz 2021 - 11:28 Malatya- Yaşam

Muhabir Ferdi Durdu

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