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09 Haz 2021 - 22:00- Asayiş G: 09 Haz 2021 - 22:12

Alt geçitte zincirleme kaza

Malatya’da, alt geçitte meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralıları, itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkararak, sağlık görevlilerine teslim etti.

FERDİ DURDU
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  Kaza, Sancaktar mahallesi Buhara caddesi Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan alt geçitte meydana geldi.

Alt geçit girişinde meydana gelen zincirleme kaza sonrası olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan iki kişi, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla çıkarılarak, sağlık görevlileriyle birlikte ambulansa taşındı

Kaza sonrası trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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09 Haz 2021 - 22:00 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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