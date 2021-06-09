Krunoslav Simon Malatya'ya Geliyor

2017 yılından bu yana Anadolu Efes Basketbol takımında 44 numaralı formayı giyen ve taraftarlar tarafından Malatyalı diye tezahürat edilen ve attığı basketler sonrasında ‘Malatya Malatya bulunmaz eşin’ türküsünü salonlarda tüm taraftarlara dinlettiren, Malatya’ya olan ilgisini her fırsatta dile getiren ve Malatya’nın tanıtımına katkıda bulunması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından ünlü Basketbolcu Krunoslav Simon’a fahri hemşehrilik beratı veriliyor.

Anadolu Efes Basketbol Takımının ünlü oyuncusu Krunoslav Simon’un Malatya’nın tanıtımına büyük bir katkı yaptığını söyleyen Başkan Gürkan,

Anadolu Efes Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonu olduğu zaman 44 numaralı formayı giyen ve Malatyalı olduğunu belirten Simon’u arayarak tebrik ettik. Ayrıca Malatya ile ilgili duygu ve düşüncelerinden dolayı da ayrıca teşekkür ettik. Perşembe günü Malatya’ya gelecek olan KrunoslavSiman’a Malatya olarak bir jest yaparak fahri hemşehrilik beratı vermek istedik

dedi.