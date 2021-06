Malatya’da 15 kişi vefat etti

“67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuri Güzel’in taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Selamet Sokak, No: 13, Yeşilyurt.

61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gazi Ağan’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Doğuş Yuva Apartmanı, A-Blok, Battalgazi.

55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Memet Ertan’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Salkımsöğüt Sokak, No: 1, Yeşilyurt.

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuriye Arık’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Gülveren Sokak, No: 12, Yeşilyurt.

87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Çetinkaya’nın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Dede Sokak, No: 1/12, Yeşilyurt.

92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Karaoğlan’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Kayısıçiçeği Sokak, No: 2, Battalgazi.

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Boztepe’nin taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Gül Gönül Sokak, Karagöz Caddesi, Nil Yaprak Kon. No: 61, Yeşilyurt.

79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Baytemur’un taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, Günay Apartmanı, No: 76, Yeşilyurt.

57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nafia Dirik’in taziye adresi: Halfettin Mahallesi, Arap Osman Caddesi, Birlik Apartmanı, No: 1, Battalgazi.

46 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yasir Esad’ın taziye adresi:-

62 yaşında vefat eden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Fatma Acun’un taziye adresi: Arguvan.

89 yaşında vefat eden ve Ermişli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Önel’in taziye adresi: Ermişli Mahallesi, Arguvan.

90 yaşında vefat eden ve Altunlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sultan Uçar’ın taziye adresi: Altunlu Mahallesi, Akçadağ.

74 yaşında vefat eden ve Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatice Özdemir’in taziye adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt.

82 yaşında vefat eden ve Karabayır Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gülüstan Koçhan’ın taziye adresi: Karabayır Mahallesi, Karabayır 4. Sokak, No: 9, Darende.”

