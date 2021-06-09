Malatya’da 15 kişi vefat etti

“67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuri Güzel’in taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Selamet Sokak, No: 13, Yeşilyurt.
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gazi Ağan’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Doğuş Yuva Apartmanı, A-Blok, Battalgazi.
55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Memet Ertan’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Salkımsöğüt Sokak, No: 1, Yeşilyurt.
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuriye Arık’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Gülveren Sokak, No: 12, Yeşilyurt.
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Çetinkaya’nın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Dede Sokak, No: 1/12, Yeşilyurt.
92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Karaoğlan’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Kayısıçiçeği Sokak, No: 2, Battalgazi.
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Boztepe’nin taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Gül Gönül Sokak, Karagöz Caddesi, Nil Yaprak Kon. No: 61, Yeşilyurt.
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Baytemur’un taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, Günay Apartmanı, No: 76, Yeşilyurt.
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nafia Dirik’in taziye adresi: Halfettin Mahallesi, Arap Osman Caddesi, Birlik Apartmanı, No: 1, Battalgazi.
46 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yasir Esad’ın taziye adresi:-
62 yaşında vefat eden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Fatma Acun’un taziye adresi: Arguvan.
89 yaşında vefat eden ve Ermişli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Önel’in taziye adresi: Ermişli Mahallesi, Arguvan.
90 yaşında vefat eden ve Altunlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sultan Uçar’ın taziye adresi: Altunlu Mahallesi, Akçadağ.
74 yaşında vefat eden ve Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatice Özdemir’in taziye adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt.
82 yaşında vefat eden ve Karabayır Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gülüstan Koçhan’ın taziye adresi: Karabayır Mahallesi, Karabayır 4. Sokak, No: 9, Darende.”
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.