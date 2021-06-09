Busabah Malatya Busabah Malatya
09 Haz 2021 - 16:39- Yaşam G: 09 Haz 2021 - 16:41

Malatya’da 15 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 15 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
mask

“67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuri Güzel’in taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Selamet Sokak, No: 13, Yeşilyurt.
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gazi Ağan’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Doğuş Yuva Apartmanı, A-Blok, Battalgazi.
55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Memet Ertan’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Salkımsöğüt Sokak, No: 1, Yeşilyurt.
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuriye Arık’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Gülveren Sokak, No: 12, Yeşilyurt.
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Çetinkaya’nın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Dede Sokak, No: 1/12, Yeşilyurt.
92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Karaoğlan’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Kayısıçiçeği Sokak, No: 2, Battalgazi.
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Boztepe’nin taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Gül Gönül Sokak, Karagöz Caddesi, Nil Yaprak Kon. No: 61, Yeşilyurt.
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Baytemur’un taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, Günay Apartmanı, No: 76, Yeşilyurt.
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nafia Dirik’in taziye adresi: Halfettin Mahallesi, Arap Osman Caddesi, Birlik Apartmanı, No: 1, Battalgazi.
46 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yasir Esad’ın taziye adresi:-
62 yaşında vefat eden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Fatma Acun’un taziye adresi: Arguvan.
89 yaşında vefat eden ve Ermişli Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Önel’in taziye adresi: Ermişli Mahallesi, Arguvan.
90 yaşında vefat eden ve Altunlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sultan Uçar’ın taziye adresi: Altunlu Mahallesi, Akçadağ.
74 yaşında vefat eden ve Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hatice Özdemir’in taziye adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt.
82 yaşında vefat eden ve Karabayır Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gülüstan Koçhan’ın taziye adresi: Karabayır Mahallesi, Karabayır 4. Sokak, No: 9, Darende.”

(Haber Merkezi)

09 Haz 2021 - 16:39 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Aynı gün defnedildiler, aşklarını çocukları ölümsüzleştirdi mask
Aynı gün defnedildiler, aşklarını çocukları ölümsüzleştirdi
BU NASIL TURİZM? mask
BU NASIL TURİZM?
Hayvanlarınız bu çiple emniyette mask
Hayvanlarınız bu çiple emniyette
Malatya’da 6 kişi vefat etti mask
Malatya’da 6 kişi vefat etti
25 senedir Kozluk Çayı’nda yaşıyor mask
25 senedir Kozluk Çayı’nda yaşıyor
Malatya’da 14 kişi vefat etti mask
Malatya’da 14 kişi vefat etti
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Öğretmen, kadın arkadaşı tarafından öldürüldü mask
Öğretmen, kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
AYDINLAR VE ILICAK YENİ MALATYASPOR İÇİN DEVREDE! mask
AYDINLAR VE ILICAK YENİ MALATYASPOR İÇİN DEVREDE!
Meydan Adil Gevrek’e kaldı! mask
Meydan Adil Gevrek’e kaldı!
KİTAPEVİ SAHİBİ ÇINAR’A AKRABA ÇIKTI mask
KİTAPEVİ SAHİBİ ÇINAR’A AKRABA ÇIKTI
Yeni Malatyaspor Cabrera’nın peşinde mask
Yeni Malatyaspor Cabrera’nın peşinde
“Biz Zoru Seviyoruz” mask
“Biz Zoru Seviyoruz”

GALERİ

Yoncalı’da kimyasal mı kullanılıyor? mask
Yoncalı’da kimyasal mı kullanılıyor?
Sakladığı Anahtar Tutkuya Dönüştü mask
Sakladığı Anahtar Tutkuya Dönüştü
Malatya’nın Adını Duyurmaya Hazırlanıyor mask
Malatya’nın Adını Duyurmaya Hazırlanıyor
“Sırtımda Nemrut’a turist taşıdım” mask
“Sırtımda Nemrut’a turist taşıdım”
SON YILLARDA GELEN İNŞAAT MALZEMESİ DARBESİ mask
SON YILLARDA GELEN İNŞAAT MALZEMESİ DARBESİ
Vadi’deki Yarış Nefes Kesti! mask
Vadi’deki Yarış Nefes Kesti!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL