İçmesuyu isale ve şebeke hattı yapımı

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya ili Battalgazi ilçesinde Alişar ve Kemerköprü mahalleleri içmesuyu isale ve şebeke hattı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir'' ifadeleri yer aldı.

İhalesini MASKİ Genel Müdürlüğünün yapacağı iş açık ihale usulu yapılacak. İhalenin teklif açma günü ise 29 Haziran...

İlana ulaşmak için tıklayınız...