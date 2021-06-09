09 Haz 2021 - 11:01- Asayiş

İtfaiyeden Yangın Uyarısı

İtfaiyeden Yangın Uyarısı , Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı havaların ısınması ile birlikte meydana gelebilecek yangınlara karşı vatandaşların daha duyarlı ve tedbirli davranmaları noktasında uyarılarda bulundu.