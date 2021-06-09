Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör İrfan Buz ile transfer konusunda bir görüşme gerçekleştiren sarı siyahlı yönetim, listelerinde yer alan oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.
Her mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor’un sağ bek için APOEL Nikosia formasını giyen Emilio Nsue’ye teklifte bulundu. 32 yaşındaki İspanya doğumlu Ekvator Gineli uyruklu Emilio Nsue, son olarak Kıbrıs ekibi APOEL Nikosia takımının formasını giydi. Güncel piyasa değeri 750 bin Euro olan Nsue; Apollon Limassol, Real Sociedad, Birmingham City, CD Castellón, Middlesbrough ve Mallorca takımlarının formalarını giydi. İspanya La Liga, La Liga2 ve İngiltere Championship tecrübeleri bulunan Emilio Nsue, La Liga’da 103 maç, La Liga2’de 111 karşılaşmada görev aldı. Nsue, İngiltere Championship’te ise 102 maçta forma giydi.
Emilio Nsue İçin Temaslar Başladı
Transfer listesi oldukça kabarık olan Yeni Malatyaspor, her mevkiye arayışlarını sürdürürken sağ bek için Ekvator Gineli uyruklu Emilio Nsue’yi gündemine aldı.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör İrfan Buz ile transfer konusunda bir görüşme gerçekleştiren sarı siyahlı yönetim, listelerinde yer alan oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.
09 Haz 2021 - 10:55 Malatya- Spor Yazdır
Muhabir Ömer Ali Delibaş
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.