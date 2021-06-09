Beşiktaş’ın Damlu Israrı

Yeni Malatyaspor’un alt yapısından yetişerek bu sezon Süper Lig’de sarı kırmızılı takımın 13 maçta kalesini koruyan Abdulsamed Damlu gelecek sezon Beşiktaş’ın formasını giymeye hazırlanıyor. Siyah beyazlılar genç kalecisi Ersin Destanoğlu’na Fransa’nın Nice kulübünden ciddi teklif gelmesi sonrası kaleci transferinde iç piyasaya yöneldi. Ersin’in Nice kulübüne transfer olması halinde birinci kaleci olarak Başakşehir’li Mert Günok’u listesine alan Beşiktaş’ın, yedek kaleci noktasında Sergen Yalçın’ın eski talebesi Yeni Malatyaspor’un gelecek vaat eden file bekçisi Abdulsamed Damlu’yu ikinci kaleci olarak düşünüyor. Yalçın’ın eski talebesi olan 22 yaşındaki kaleci için devreye giren siyah beyazlıların Yeni Malatyaspor’a son teklifini vermeye hazırlanıyor.

Antalya’da tatil yapan Abdulsamed Damlu geçtiğimiz günlere yaptığı açıklamada adının Beşiktaş ile anıldığı haberlere de açıklık getirmişti. Damlu,

Çıkan haberleri gördüm. Bu konuda konuşmam doğru olmaz. Kulübümle uzun vadeli sözleşmem bulunuyor. Kulübümün menfaatleri her şey den önce geliyor. Her futbolcunun hayali vardır. Benimde hayalim ve hedeflerim var. Hayallerimi gerçekleştirmek için geçtiğimiz sezon benim için bir fırsattı. Umarım hayırlısı olur

yorumunda bulundu.