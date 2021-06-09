“Gökçe’de kentsel dönüşüm 2 ay sonra bitiyor”

24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde büyük bir yıkıma uğrayan Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi’nde deprem konutları yükseliyor. Doğanyol Merkez ve Gökçe Mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında 476 konut, 123 dükkân inşa ediliyor.

Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi’nde dönüşüm uygulaması kapsamında, 97’si 2+1 (90 metrekare), 32’si ise 3+1 (120 metrekare) olmak üzere 129 konut yapılıyor.

İlçede, dönüşüm uygulaması kapsamında toplamda, 221 2+1, 230 3+1, 40 4+1 olmak üzere 491 konut yapılıyor.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Gökçe Mahallesi’nde kentsel dönüşümün 2 ay sonra bitirileceğini açıkladı.

Bay, destek ve katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır ve Bülent Tüfenkci’ye, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’ya teşekkür etti.