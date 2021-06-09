Busabah Malatya Busabah Malatya
09 Haz 2021 - 10:41- Siyaset G: 09 Haz 2021 - 10:44

“Gökçe’de kentsel dönüşüm 2 ay sonra bitiyor”

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Gökçe Mahallesi’nde kentsel dönüşümün 2 ay sonra bitirileceğini bildirdi.

FERDİ DURDU
FERDİ DURDU Tüm Haberleri
mask

24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde büyük bir yıkıma uğrayan Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi’nde deprem konutları yükseliyor. Doğanyol Merkez ve Gökçe Mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında 476 konut, 123 dükkân inşa ediliyor.

Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi’nde dönüşüm uygulaması kapsamında, 97’si 2+1 (90 metrekare), 32’si ise 3+1 (120 metrekare) olmak üzere 129 konut yapılıyor.

İlçede, dönüşüm uygulaması kapsamında toplamda, 221 2+1, 230 3+1, 40 4+1 olmak üzere 491 konut yapılıyor.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Gökçe Mahallesi’nde kentsel dönüşümün 2 ay sonra bitirileceğini açıkladı.

Bay, destek ve katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır ve Bülent Tüfenkci’ye, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’ya teşekkür etti.
# toki, kentsel dönüşüm, deprem

09 Haz 2021 - 10:41 Malatya/ Doğanyol- Siyaset

Muhabir Ferdi Durdu

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
İL BAŞKANLARININ ERKEN SEÇİM YORUMU mask
İL BAŞKANLARININ ERKEN SEÇİM YORUMU
“Tüm üsler kapatılmalı” mask
“Tüm üsler kapatılmalı”
Valilikten seçim uyarısı! mask
Valilikten seçim uyarısı!
KİTAPEVİ SAHİBİ ÇINAR’A AKRABA ÇIKTI mask
KİTAPEVİ SAHİBİ ÇINAR’A AKRABA ÇIKTI
Bu yıl rekolteyi Bakan Pakdemirli açıklayacak mask
Bu yıl rekolteyi Bakan Pakdemirli açıklayacak
“Tekstilkent’lerin kurulmasına vesile olacağız” mask
“Tekstilkent’lerin kurulmasına vesile olacağız”
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Öğretmen, kadın arkadaşı tarafından öldürüldü mask
Öğretmen, kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
AYDINLAR VE ILICAK YENİ MALATYASPOR İÇİN DEVREDE! mask
AYDINLAR VE ILICAK YENİ MALATYASPOR İÇİN DEVREDE!
Meydan Adil Gevrek’e kaldı! mask
Meydan Adil Gevrek’e kaldı!
KİTAPEVİ SAHİBİ ÇINAR’A AKRABA ÇIKTI mask
KİTAPEVİ SAHİBİ ÇINAR’A AKRABA ÇIKTI
Yeni Malatyaspor Cabrera’nın peşinde mask
Yeni Malatyaspor Cabrera’nın peşinde
“Biz Zoru Seviyoruz” mask
“Biz Zoru Seviyoruz”

GALERİ

SON YILLARDA GELEN İNŞAAT MALZEMESİ DARBESİ mask
SON YILLARDA GELEN İNŞAAT MALZEMESİ DARBESİ
“Sırtımda Nemrut’a turist taşıdım” mask
“Sırtımda Nemrut’a turist taşıdım”
Vadi’deki Yarış Nefes Kesti! mask
Vadi’deki Yarış Nefes Kesti!
Tellal Pazarına kostüm arayanlar ilgi gösteriyor mask
Tellal Pazarına kostüm arayanlar ilgi gösteriyor
Kayısıda fiyat beklentisi sürüyor mask
Kayısıda fiyat beklentisi sürüyor
Merdivenlerden düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi! mask
Merdivenlerden düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL