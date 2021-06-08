Traktör kazası 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yazıhan ilçesi Epreme Mahallesi Kaymazlar mevkiinde kontrolden çıkan traktör devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek, kazaya müdahale etti.

Yaralı, hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği diğer olaylar şöyle:



Pütürge Pazarcık Mh. ağaç kökleri ve çalı yangını meydana gelmiştir. Olaya 1 araç 2 personel ile müdahale edilmiştir.

Arguvan Yukarı Sülmenli Mh. Anız yangını meydana gelmiştir. Olaya 1 araç 2 personel ile müdahale edilmiştir.

Arguvan Narmikan Mh. Harama Mevkii ot ve Ekin yangını meydana gelmiştir. Olaya1 araç 2 personel ile müdahale edilmiştir.

Kale Bentköy Mh. Ev yangını meydana gelmiştir. Olaya 3 araç 5 personel ile müdahale edilmiştir.

Itfaiye Daire başkanlığından yapılan açıklamada;

Havaların ısınması, otlarin kuruması ile birlikte yangın sayılarında gözle görülür bir artış olmuştur. Maalesef yangınların bir kısmı bağ bahçe tarla temizliği için kontrol dışına çıkan yanma olayı sonrasında meydana geldiği tahmin edilmektedir. Unutmayalım ki her kuru ot birikintisi kuşların, sürüngenlerin ve börtü böceklerin yaşam alanıdır. Lütfen kontrolsüz ateş yakmayalim her türlü canlıyı koruyalım.