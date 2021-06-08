31 bin 750 kök kenevir ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi’nde ikamet eden 3 kişinin ev ve bahçelerinde yasa dışı kenevir ekildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, 12 farklı noktada 31 bin 750 kök yasa dışı ekilmiş hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin adli işlemlerine başlandığı bildirildi.