Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti

“69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Akkaynak’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Özpolat Sokak, No: 7/2, Battalgazi.

88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Türkan Camcı’nın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Vefalı Sokak, No: 10/1/1, Yeşilyurt.

98 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Aktaş’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Şehit Mürsel Karataş Caddesi, No: 4/4, Yeşilyurt.

90 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Şahin’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Durmuş’un taziye adresi: Alişar Mahallesi, Havuzbaşı Küme Evleri, No: 15, Battalgaz.

81 yaşında vefat eden ve Hıroğlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Memet Tahir Berktaş’ın taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi, Yeşilyurt.”

(Haber Merkezi)