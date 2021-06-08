Busabah Malatya Busabah Malatya
08 Haz 2021 - 17:36- Yaşam G: 08 Haz 2021 - 17:39

Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti

Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
mask

“69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Akkaynak’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Özpolat Sokak, No: 7/2, Battalgazi.
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Türkan Camcı’nın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Vefalı Sokak, No: 10/1/1, Yeşilyurt.
98 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Aktaş’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Şehit Mürsel Karataş Caddesi, No: 4/4, Yeşilyurt.
90 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Şahin’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Durmuş’un taziye adresi: Alişar Mahallesi, Havuzbaşı Küme Evleri, No: 15, Battalgaz.
81 yaşında vefat eden ve Hıroğlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Memet Tahir Berktaş’ın taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi, Yeşilyurt.”

(Haber Merkezi)

08 Haz 2021 - 17:36 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
BU NASIL TURİZM? mask
BU NASIL TURİZM?
Hayvanlarınız bu çiple emniyette mask
Hayvanlarınız bu çiple emniyette
Malatya’da 6 kişi vefat etti mask
Malatya’da 6 kişi vefat etti
25 senedir Kozluk Çayı’nda yaşıyor mask
25 senedir Kozluk Çayı’nda yaşıyor
Malatya’da 14 kişi vefat etti mask
Malatya’da 14 kişi vefat etti
Malatya’da 9 kişi vefat etti mask
Malatya’da 9 kişi vefat etti
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Öğretmen, kadın arkadaşı tarafından öldürüldü mask
Öğretmen, kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
AYDINLAR VE ILICAK YENİ MALATYASPOR İÇİN DEVREDE! mask
AYDINLAR VE ILICAK YENİ MALATYASPOR İÇİN DEVREDE!
Meydan Adil Gevrek’e kaldı! mask
Meydan Adil Gevrek’e kaldı!
KİTAPEVİ SAHİBİ ÇINAR’A AKRABA ÇIKTI mask
KİTAPEVİ SAHİBİ ÇINAR’A AKRABA ÇIKTI
YMS UÇAKLARI İNDİRMEYE HAZIRLANIYOR! mask
YMS UÇAKLARI İNDİRMEYE HAZIRLANIYOR!
HIRVAT OYUNCU MALATYA’YA GELİYOR mask
HIRVAT OYUNCU MALATYA’YA GELİYOR

GALERİ

Vadi’deki Yarış Nefes Kesti! mask
Vadi’deki Yarış Nefes Kesti!
Tellal Pazarına kostüm arayanlar ilgi gösteriyor mask
Tellal Pazarına kostüm arayanlar ilgi gösteriyor
Kayısıda fiyat beklentisi sürüyor mask
Kayısıda fiyat beklentisi sürüyor
Merdivenlerden düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi! mask
Merdivenlerden düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi!
Yeşilyurt’ta Atık İlaçlar Çöpe Gitmeyecek mask
Yeşilyurt’ta Atık İlaçlar Çöpe Gitmeyecek
Batı Kolektörü hızla ilerliyor mask
Batı Kolektörü hızla ilerliyor
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL