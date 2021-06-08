Malatya’da bugün 6 kişi vefat etti

“69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Akkaynak’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Özpolat Sokak, No: 7/2, Battalgazi.
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Türkan Camcı’nın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Vefalı Sokak, No: 10/1/1, Yeşilyurt.
98 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Aktaş’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Şehit Mürsel Karataş Caddesi, No: 4/4, Yeşilyurt.
90 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Şahin’in taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Durmuş’un taziye adresi: Alişar Mahallesi, Havuzbaşı Küme Evleri, No: 15, Battalgaz.
81 yaşında vefat eden ve Hıroğlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Memet Tahir Berktaş’ın taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi, Yeşilyurt.”
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.