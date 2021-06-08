9 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlali cezası

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 8 Haziran’da maske takma kuralına uymayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik denetimde bulundu.

Ekipler, sokağa çıkma yasağına ilişkin 9 kişiye 8 bin 100 TL idari para cezası uyguladı.

Ekipler, 287 işyeri ile 213 toplu ve ticari taşıma aracında da denetimde bulunurken, 1 işyeri ile 11 araca işlem yapıldı.

Emniyet ekipleri, izolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişiyi ise evine gönderdi.

İzolasyon ihlali sonucunda yurda yerleştirilen kişi sayısının ise bin 189 olduğu bildirildi.