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08 Haz 2021 - 11:01- Spor G: 08 Haz 2021 - 11:04

Yeni Malatyaspor Cabrera’nın peşinde

Yeni Malatyaspor Cabrera’nın peşinde, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, transfer çalışmaları kapsamında Kolombiya ekibi America de Cali forması giyen 31 yaşındaki on numara Yesus Cabrera’yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

FERDİ DURDU
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Lig’de geride kalan iki sezonda özellikle ikinci yarılarda sıkıntı yaşayan Yeni Malatyaspor’da yönetim, 2021-2022 sezonu için güçlü, alternatifli ve iddialı bir kadro kurmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Geçen sezon on numara pozisyonu için Perulu oyuncu Cueva’yı getiren ancak teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun isteği üzerinde kadro dışı bıraktığı bu oyuncuyla yollarını ayırdıktan sonra o bölgede sıkıntı yaşayan sarı siyahlı yönetim, aradığı on numarayı Kolombiya'da buldu.

ANLAŞMA BİTMEK ÜZERE

Yeni Malatyaspor yönetimi, on numara pozisyonu için America de Cali forması giyen Yesus Cabrera'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istene sarı siyahlı yönetimin, oyuncuyla prensipte anlaştığı ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Futbolculuk kariyerinde şuana kadar ülkesi dışında herhangi bir ülkede forma giymeyen Yesus Cabrera, 2015 yılında imza attığı America de Cali'den sonra kiralık olarak Pasto ve Caldas takımlarında görev yaptı.

SÖZLEŞMESİ BİTMEK ÜZERE

Güncel piyasa değeri bir milyon 800 bin Euro olan Yesús Segundo Cabrera Ramírez, 15 Eylül 1990 yılında Kolombiya Cartagena da dünyaya geldi. CD América de Cali’nin formasını giyen Cabrera, on numara mevkiinin yanı sıra orta sahanın solunda ve merkez orta sahada forma giyiyor.

CD La Equidad Seguros SA, CD Real Cartagena, Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Once Caldas ve CD América de Cali takımlarının formalarını giyen Kolombiyalı oyuncu, CD América de Cali takımında 103 maçta 16 gol, 23 asistlik performans sergiledi.

Yesus Cabrera, kariyerinde şuana kadar on numara, merkez orta saha, orta saha sol, orta saha sağ, sağ kanat, sol kanat, forvet arkası, santrafor ve ön libero mevkilerinde forma giydi. 

# yeni malatyaspor, peşinde, Cabrera

08 Haz 2021 - 11:01 Malatya- Spor

Muhabir Ferdi Durdu

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