Bisikletçiler Ödüllerini Vali Baruş’tan aldılar, Akçadağ Kaymakamlığı, Akçadağ Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği yarışma, Levent Vadisinde oluşturulan parkur ve yarış alanında gerçekleştirildi. 9 kategoride 22 ilden 204 sporcu, taş ve toprak zemin ile inişli çıkışlı arazi şartlarında yarıştı. Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler de parkur alanını yürüyerek incelediler ve sporcuların zorlu bir alanda yarıştıklarını söylediler. Pazar günü yapılan yarışlarda Yıldızlarda 46, Master 30 yaş üstünde 16, Master 40 yaş üzerinde 16 kişi yarışırken, Yıldızlar B kategorisinde 24 kişi pedal çevirdi. Bayan Yıldızlarda 2, Elite Bayanlarda 14 ve Genç Bayanlarda 6 yarışçı kozlarını paylaştı. Yarışmanın son etabında ise Elite Erkekler Kategorisinde 40 yarışçı bitiş çizgisini önce geçebilmek için kıyasıya yarıştı. Genç Erkeklerde ise 40 sporcu ter döktü. Yarışın sona ermesinin ardından ödül törenine geçildi.



“ÖNEMLİ MERKEZ HALİNE GELECEK”



Malatya Vali Aydın Baruş ödül töreninde yapmış olduğu konuşmasında Levent Vadisi’nin gerek doğa sporları gerekse de gezi amaçlı olarak güzide bir mekan olduğu vurgusunu yaptı. Vali Baruş,

Bu alanda önemli çalışmalar var. Akçadağ Belediyemiz yürütüyor, bizlerde kalkınma ajansımız olarak kendilerine destek veriyoruz. Bu alanın inşallah ileride çok daha güzel tesislere kavuşması, güzel düzenlemeler yapılması neticesinde önemli bir merkez haline geleceğini düşünüyoruz. İlimiz gerçekten doğal güzellikleri bakımından Türkiye’nin her tarafından gelen misafirlere ev sahipliği yapabilecek kapasitede bir il. Uluslararası anlamda da insanların gezip görmesi gereken bir il. Burası sadece Levent Vadisi değil bunun uzantısı olan Ozan Kanyonu, Girmana Vadisi, Kozluk Vadisi daha birçok doğal güzelliklere sahibiz. Bu doğal güzelliklerin tanıtımının yapılması lazım işte bu tanıtım çalışmalarından birisi de sportif faaliyetlerin bu doğal güzelliklerin içinde düzenlenmesi. Buraya kadar gelip emek sarf eden, fiziken güç harcayan bütün gençlerimize teşekkür ediyorum

şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Hulusi Teke ve İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan tarafından yarışmada derece elde eden sporculara madalyaları ve hediyeleri takdim etti.