Sol beke taze kan Oussama Haddadi ,Teknik direktör İrfan Buz ile bir yıllık anlaşma yaptıktan sonra transfer çalışmalarına yoğunlaşan Yeni Malatyaspor yönetimi, her mevki için arayışlarını sürdürüyor.

İstanbul’da transferle ilgili yoğun bir mesai harcayan transfer komitesi, listelerinde yer alan isimlerle temasa geçti. Sarı siyahlı yönetimin savunmaya takviye için arayışlarını sürdürürken, sol bek için Oussama Haddadi'yle ilgilendiği öğrenildi. Yeni Malatyaspor yönetiminin 2020-2021 sezonunu Kasımpaşa'da kiralık geçiren ve bonservisi Al-Ettifaq'ta bulunan 29 yaşındaki Tunuslu sol bekle anlaşmanın yakın olduğu ifade ediliyor.

2020 Ocak ayından bu yana Kasımpaşa'da oynayan Haddadi, geçen sezon 35 karşılaşmada 1 asistle oynadı.

Oussama Haddadi; daha önce kariyerinde Al-Ettifaq, Dijon FCO, Club Africain Tunis ve Kasımpaşa takımlarının formalarını giydi.

Tunus Milli Takımı’nda 26 kez görev alan Haddadi, Lig 1’de 78 karşılaşmada forma giydi.