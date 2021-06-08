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08 Haz 2021 - 10:48- Spor G: 08 Haz 2021 - 10:51

U19 Evinde Farklı Mağlup

U19 Evinde Farklı Mağlup Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim U19 Ligi 17.hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Rakibi karşısında sahada hiçbir varlık gösteremeyen sarı kırmızılılar rakibine 3-0 mağlup oldu.

Ömer Ali Delibaş
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U19 Evinde Farklı Mağlup, U19 Yeni Malatyaspor, U19 Ligi 17.hafta karşılaşmasında evinde Antalyaspor’a 3-0 kaybetti. Nurettin Soykan Tesisleri’nde antrenman sahasında oynanan mücadelenin ilk yarısında kalesinde gördüğü golle devre arasına 1-0 geride giren sarı kırmızılılar ikinci devrede oyunda dengeyi sağlamaya çalışsa da rakibine sözünü geçiremedi. Geçen hafta olaylı geçen Trabzonspor müsabakasını 4-0’lık skorla kaybeden Yeni Malatyaspor, Antalyaspor mağlubiyetiyle üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı kırmızılı yaşadığı puan kaybıyla haftayı 19 puanla 13. sırada kapatırken, Antalyaspor aldığı galibiyetle puanını 20’ye yükselterek haftayı 12. basamakta tamamladı.


STAT: Nurettin Soykan Tesisleri
HAKEMLER: Mehmet İhsan Derme, Talha Zorver, Erkan İlbak 4.Hakem Ahmet Kılıç
YENİ MALATYASPOR: 1.Yusuf Aslanargun, 4.Abuzer Abiş, 2.Emircan Bayraktar, 6.Pıclaıre Irakoze (Dk.63 Mehmet Emin Taştan) 7.Kerem Altunışık, 5.Yiğit Ulaş, 11.Berat Yaman (Dk. 88 Enes Savucu) 3.Necati Gürüş (Dk.63 Haqi Osman) 10.Mehmet Süha Yiğit, 8.Burak Efe Yaz, 9.Hakan Çatar,
YEDEKLER: 12.Talha Dere, 17.Arda Eren Metin, 18.Haqi Osman, 13.Melik Sıddık Herdili, 20.Ercan Ökten, 14.Numan Savaş, 19.Enes Savucu, 15.Mehmet Emin Taştan, 16.Musap Polat TEKNİK
SORUMLU: Ercüment Kurt
ANTALYASPOR: 35.Bahri Can Tosun, 2.Müslüm Yat, 4.Bahadır Yıldırım, 23.Ahmet Ataberk Özden (Dk.89 Ozan Deveci) 3.Ramazan Efecan Gülerce, 15.Mevlüthan Ekelik, 10.Emre Demir (Dk.89 Dağıstan Keser) 31.Ege Birsel (Dk. 75 Barış Dede) 9.Ahmet Daniel Akyıldız (Dk.75 Fehmi Koç) 8.Mustafa Erdilman (Dk.83 Habib Biçer) 7.Berke Camcı,
YEDEKLER: 12.Enes Sancar Şahin, 20.Gökmen Teymuroğlu, 5.Dağıstan Keser, 27.Mertcan Yılmaz, 25.Barış Dede, 28. Emre Uzun, 19.Fehmi Koç, 18.Habib Biçer, 21.Ozan Deveci
TEKNİK SORUMLU: Cihat Güller
GOLLER: Dk. 9 Ahmet Daniel Akyıldız, Dk.55 Berke Camcı, Dk.74 Emre Demir (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Hakan Çatar, Mehmet Emin Taştan (Yeni Malatyaspor) Ahmet Ataberk Özden, Ramazan Efecan Gülerce (Antalyaspor)
# malatyaspor, u19

08 Haz 2021 - 10:48 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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