08 Haz 2021 - 10:48- Spor

U19 Evinde Farklı Mağlup

U19 Evinde Farklı Mağlup Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim U19 Ligi 17.hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Rakibi karşısında sahada hiçbir varlık gösteremeyen sarı kırmızılılar rakibine 3-0 mağlup oldu.