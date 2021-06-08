08 Haz 2021 - 10:43- Siyaset

11 Mahallede Muhtarlık Seçimi Yapıldı

11 Mahallede Muhtarlık Seçimi Yapıldı. Yüksek Seçim Kurulunun bazı illerdeki 764 köy ve mahallede ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtarlıklar için Malatya’da da 11 kırsal mahallede muhtarlık, 1 köyde de ihtiyar heyeti seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.