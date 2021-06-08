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08 Haz 2021 - 10:43- Siyaset G: 08 Haz 2021 - 10:47

11 Mahallede Muhtarlık Seçimi Yapıldı

11 Mahallede Muhtarlık Seçimi Yapıldı. Yüksek Seçim Kurulunun bazı illerdeki 764 köy ve mahallede ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtarlıklar için Malatya’da da 11 kırsal mahallede muhtarlık, 1 köyde de ihtiyar heyeti seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

FERDİ DURDU
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11 Mahallede Muhtarlık Seçimi Yapıldı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 17 Mart 2021 tarihli kararı gereği, 6 Haziran Pazar günü Arguvan-Ermişli, Gökağaç ve Narmikan Mahalleleri; Arapgir-Paçalı Mahallesi; Battalgazi-Hisartepe; Doğanşehir-Doğu ve Yuvalı Mahalleleri; Pütürge-Bakırköy, Deredüzü ve Yandere Mahalleleri; Yeşilyurt Özal Mahallesi Muhtarlık ve 1 mahallede ise Arapgir-Pirali Mahallesi İhtiyar Heyeti Seçimleri yapıldı.

Arguvan ilçesinde Narmikan Mahallesi’nde yeni muhtar 4 fark oyla seçildi. Narmikan Mahallesi’nde, İsak Sarı 96 oy alırken, eski muhtar Nurhayat Eren 92 oyda kaldı. Narmikan’ın yeni muhtarı İsak Sarı oldu.

Ermişli Mahallesi’nde Süleyman Sarıgül, Gökağaç Mahallesi’nde Gülağa Gedik muhtarlığa seçilen diğer isimler oldu.

Pütürge ilçesinde Deredüzü, Yandere ve Bayırköy mahallelerinde muhtarlık seçimi yapıldı. Bayırköy Mahalle Muhtarlığına Mehmet Erşahin, Deredüzü Mahalle Muhtarlığına Ramazan Aldemir, Yandere Mahalle Muhtarlığına İsmail Sartkaya seçildi.

Doğanşehir ilçesinde Doğu ve Yuvalı Mahalleleri’nde muhtarlık seçimi yapıldı. Doğu Mahallesi’nde Harun Karaoğlan, Yuvalı Mahallesi’nde ise Hasan Basri Çelebi, muhtarlığa seçildi.

Yeşilyurt Özal Mahallesi’nde ise Kenan Şeker muhtarlığa seçildi. Battalgazi Hisartepe Mahallesi’nde 114 oy alan Mustafa Çitil muhtar oldu.

Arapgir Paçalı Mahallesi’nde ise Fevzi Aslan muhtarlığa seçildi.

# Muhtarlık, Seçimi, 11 Mahalle

08 Haz 2021 - 10:43 Malatya- Siyaset

Muhabir Ferdi Durdu

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