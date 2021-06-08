İL BAŞKANLARININ ERKEN SEÇİM YORUMU

Ülke gündeminde sürekli konuşulan erken seçim konusu hem iktidar hem de muhalefet partilerinin gündeminde yer alıyor. Konuyla alakalı Malatya’daki siyasi parti il başkanları bazı değerlendirmede bulundu. Cumhur ittifakında bulunan parti başkanları erken seçimin olmayacağını ve ülkenin iyi yönetildiğine değinirken, Millet ittifakında bulunan parti başkanları, seçimin gerekli olduğunu ifade ederek, ülke yönetiminde bazı sıkıntıların olduğuna dikkat çekti.

Malatya’daki siyasi parti başkanları erken seçim hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Erken seçimle alakalı konuşan il başkanlarının konuşmaları şu şekilde:

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca “Bir politika belirleyememişseniz, siz seçim isteseniz ne olur, istemezseniz ne olur” CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “Biz bir an önce sandığın gelmesini ve erken seçimin yapılmasını istiyoruz” İyi Parti İl Başkanı Süleyman Sarıbaş’ta, “İktidarın durup dururken kaybedeceği bir seçim yapacağını düşünmüyorum. Seçim yapamazlar” dedi.



“SEÇİM İSTESENİZ NE OLUR, İSTEMEZSENİZ NE OLUR”



Ülke yönetimine dair muhalefet partilerinin herhangi bir politikasının olmadığını öne süren AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca,

Muhalefet seçim diyor da muhalefete kimse sormuyor, seçim dediniz de siz seçimde neyin değişmesini arzu ediyorsunuz. Mesela Türkiye’nin dış politikasında hangi değişiklikleri nasıl yapacaksınız? Libya politikasında neyi değiştireceksiniz? Suriye politikasında neyi değiştireceksiniz? Güney sınırlarımızda kurulmak istenen terör devletine karşı yürütülen mücadelede neyi değiştireceksiniz? Terörle mücadelede neyi değiştireceksiniz? Ekonomide neyi değiştireceksiniz? FETÖ ile mücadelede neyi değiştirecekseniz? Bunların muhalefete sorulması lazım seçim istiyorsunuz da siz ne yapacaksınız, nasıl yapacaksınız, kimle yapacaksınız? Sistemi bir şekilde değiştirirsiniz ama bunlarda ne yapacaksınız? Asıl önemli olan bunlar Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren konular bunlar, siz terörle mücadele konusunda hala bir politika belirleyememişseniz, siz Türkiye’nin Libya’da ne işi var diyorsanız, siz FETÖ ile mücadelede hala bir politika belirleyememişseniz, siz seçim isteseniz ne olur, istemezseniz ne olur.

açıklamalarında bulundu.



“SEÇİM YARIN YAPILACAK GİBİ SEÇİME HAZIRIZ”



Ülke ekonomisinin iyi yönetilemediği iddialarında bulunan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz,

Biz bir an önce sandığın gelmesini ve erken seçimin yapılmasını istiyoruz. Çünkü uzun süredir Türkiye’de önemli problemler birikmiş durumda özellikle ekonomik anlamda ciddi sıkıntılarımız var. Pandemiden çok önce başlayan bir ekonomik kriz var. Artık yönetilemeyen bir ülke var. Eğitimde, dış politikada, ülkeyi ve halkı ilgilendiren her alanda yönetilemeyen bir ülke haline geldik. Şu anda ekonomimiz tepe taklak bir gecede merkez bankası başkanı değiştiriliyor. Bir bakıyoruz altın artmış, bir bakıyoruz ki faizler afaki şekilde artmış. Aslında bunların istikrarsız bir ortamdan kaynaklandığı görüşündeyiz. Zaten ekonominin temellerinden biri de siyasi istikrardır. O nedenle yeniden bir seçim gelmeli ve yeniden halk seçimini yapmalı. Yeniden parlamenter sistemi getirerek başta işçi ve adalet anlamında temeller atıp, onun üstüne de güçlü bir ekonomiyi inşa etmesi gerekiyor. Bunların artık bu iktidar tarafından yapılmayacağı bir gerçektir. Mevcut iktidar 1,5 yıldan beri süren pandemiyi bahane etmemeli zaten bizi 19-20 yıldır bizi yöneten AKP iktidarı işsizliği çözemedi. Ekonomiyi büyütemedi. Maalesef ülkenin sorunlarını çözemedi. Bu sorunlar daha da derinleşerek, devam etti. O nedenle bir an önce sandık gelmelidir. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinin millet ittifakıyla kurmuş olduğu ittifakın başarılı sonucu genel seçimler de yansıyacaktır. Yerelde gıpta ile gösterilen performans genele de yansıyacaktır. Bu anlamda biz kendimize, kadrolarımıza güveniyoruz. Seçim yarın yapılacak gibi seçime hazırız

sözlerine yer verdi.



“SEÇİM YAPAMAZLAR”



İyi Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, ''İktidarın durup dururken kaybedeceği bir seçim yapacağını düşünmüyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:





Seçim yapamazlar. Fakat seçim iktidarlar istediği için veya istemediği için yapılmaz. Ülke yönetilemez hala getirilirse ki bugün öyle ülkenin ana meselelerine çare üretmede hükümet tıkanmışsa ve artık bir hikâye yazamıyorsa, millete umut vermiyorsa ki halk bugün daha doğrusu yüzde 60’ı iktidarın ne yaparsa yapsın olmayacağı kanaatine vardı. Mesela bunu nereden anlıyoruz. Hükümet bir kongre yaptı. Büyük değişim yapacağız diye şaşaa ile bir kongre yaptı. 50 tane merkez karar kurulunu değiştiremedi, sadece sayıyı 75’e çıkardı yeni üyeler aldı. Yeni aldığı üyeler bir algı yarattı mı toplumda, hayır. Bakanlar kurulu değişecek diye şaşaa yaptılar, yeniden bakanlar değişilecek denildi, 3 tane bakan değişti. Hiçbir algı yarattılar mı toplumda hayır. Bu şu demek biz millet olarak artık sana güvenmiyoruz, istersen hepsini değiştir. Artık senin yazacağın ve bu millete vereceğin bir hikâye yok. Bu nedereden geldi, bu da bu ülkeyi yönetemediklerinden geldi. Artık yönetemiyorlar eğer vatanseverlikleri varsa bir an önce seçim yaparlar. Ya kendileri kazanır yeni bir hikâye yazarlar veya muhalefet kazanır yeni bir hikâye yazar, her örnek veririm 91 seçimlerini, 91 seçimlerinde iktidarın bir yılı vardı. 292 tane de milletvekili vardı. O zaman Ekrem Pakdemirli ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısıydı, Anavatan Partisi grubunda bir konuşma yaptı. Dedi ki ‘arkadaşlar çok acil ekonomik kararlar almamız lazım acı reçeteler yazmamız lazım eğer yazmazsak 3 ay sonra maaş ödeyemeyebiliriz. Eğer ülkemizi seviyorsak seçime gitmek zorundayız. Seçime bir yıl var, bizi iktidardan götürecek hiçbir şey yok. Ancak bir acı reçete daha yazacak takatimiz kalmadı. Girelim seçime biz kazanırsak reformları biz yaparız, ülke 5 yıl rahat eder. Yok, başkası gelirse onlar yazar, ülke rahat eder’ sonra başkaları geldi, Demirel ve Tansu Hanım geldi. Onlarda reçete yazmadı, yazmayınca biz 94’te büyük bir ekonomik kriz yaşadık. Tam yazmadı, paspas tedbirler aldı 2001’de ülke iflas etti. Bugün aynı durumdayız. Ya ekonomik reform kararları alacaklar ki alamazlar, hikâyeleri yok.



“ERKEN SEÇİM OLMAYACAKTIR”



MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, şu an için erken seçimin söz konusu olmadığını söyledi. Samanlı

Erken seçim olmayacaktır. Genel başkanımızda bunu sürekli dile getiriyor. 2023’ten önce bir seçim düşünülmemektedir. Ama Milliyetçi Hareket Partisi kadroları olarak her zaman sahada seçim varmış gibi çalışıyoruz

dedi.