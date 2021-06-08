“Biz Zoru Seviyoruz”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz gazetemize özel yaptığı açıklamada,

Bu sene çıtayı yükseltmemiz gerekiyor. Bizim takımımızda formayı giyen oyuncunun kalitesi belli olmalı. Alternatif oyuncularımızın da futbol oynamaya aç genç oyuncular olması lazım. Ben Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü olmaktan mutluyum. Ben mutluysam benim futbolcumda burada olmaktan dolayı mutlu olacak. Yoksa gelmesin istemiyorum. Aidiyet duygusu kazanmak kolay değil. Hedefimde çok farklı şeyler var. Önümüzdeki sezon bizi çok zor haftalar bekliyor. Süper Lige yükselen takımlara bakıldığında Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay takımlarına ciddi yatırımlar yapacaklar. Diğer kulüplere baktığınızda kim diyebilir kadrolarını güçlendiremediklerini? Bunun için bizimde doğru kadro mühendisliğini yapmamız gerekiyor. Bunu yaparken 3 tane sol bek, 3 tane kanat oyuncusu almak yetmiyor. Birbirini tamamlayan oyuncular olması gerekiyor

ifadelerini kullandı.



“HİÇBİR OYUNCUMLA KİŞİSEL PROBLEMİM OLAMAZ”



Takımdan ayrılması gündemde olan Afriyie Acquah’ı gelecek sezon kadroda düşünmediğini kaydeden Buz,

Herkes biliyor, herkes izledi. Ben ona gerektiği kadar 5 maç üst üste şans verdim. En sonunda Alanyaspor ile oynadığımız müsabakada sarı kart görmüştü. Yere düştü ayağa kalkacak durumu yoktu. Orada bir hamle yaptık devre arasında çıkardık hamleden sonra maçı kazandık. Acquah kaliteli bir oyuncu bu doğru. Ama kafa olarak Acquah’ın nerede olduğunu Malatya’yı bitirdiğini gördük. Yoksa ben oyuncumu neden oynatmayayım ki? En son maçında da herkes durumunu görsün diye oyuna aldım. Benim hiçbir oyuncumla kişisel problemim olamaz

diye konuştu.



“ZAFER İNANANLARINDIR”



Eski öğrencisi Kubilay Kanatsızkuş’un Tetteh ve Adem ile birlikte oyunda kaldığı süre boyunca iyi bir görüntü sergilediğini kaydeden İrfan Buz,

Gelecek sezon bize daha da verimli olabileceğini düşünüyorum. Tabi santrafor noktasında arayışlarımız sürüyor. İkinci üçüncü bölgeyi rahat geçebilen birebir özelliği olan sistemimize bağlı oyuncular üzerinde kafa yoruyorum. Biz zoru seviyoruz. Zafer inananlarındır. Biz şehrimizi benimsedik, bizim diğer teknik adamlardan ayıran fark bunu gerektiriyor” şeklinde konuştu.

Yeni sezonda Süper Lig karşılaşmalarının seyircilere açılacak olmasını da değerlendiren Buz, “Bizim içerde en büyük gücümüz taraftarımız. Onları hissetmek çok farklı, onları çok özledim. Bazen çok kızıp çok eleştirebiliyorlar ancak bizim taraftarımız çok bilinçlidir. Malatyalı taraftarlar futbolu biliyor. Takımımız sahada mücadele edip savaşırken seyircinin gücünü yanında görmek istiyor. İnşallah hasretlik biter ve onlarla birlikte hedeflerimize ulaşırız.

diye konuştu.