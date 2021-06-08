Üç Arkadaşın Müzik Dolu Hikâyesi

1972 yılında Malatya'nın Sıtmapınarı semtinde yakın arkadaşları Ali Kemal Şahin ve Turhan Özen ile müzik yapan 70 yaşındaki Vahap Kasap, şimdilerde mızıkasıyla Nino Rossi'nın unutulmaz İl Silenzio yani sessizliği çalışıyor. Atlattığı kanser hastalığı nedeniyle çalmakta zorlandığı mızıkasıyla, Ali Kemal ve Turhan’a saygı duruşunda bulunuyor. Küçük yaşlarda öğrendiği mızıka ve akordeonu hala yanından ayırmayan Vahap Kasap, 53 senedir akordeon, 60 senedir de mızıka çalıyor.

Bir arkadaşlığın hikâyesi bu. 70’lerde Vahap Kasap, Ali Kemal Şahin ve Turhan Özen’in bir araya gelerek, müzik yaptıkları yıllar. Sıtmapınarı’nda bir ateşin etrafındaki 3 genç ve onları hayranlıkla izleyenler. Uzun saçları, giyim tarzları, kovboy tarzı ayakkabıları ve Demis Roussos kolyeleriyle dikkat çekiyorlardı. İyi de bakan vardı kötü de ama her zaman saygı duyulan gençler olmuşlardı Vahap, Ali Kemal ve Turhan…

Bugün bu üçlüden sadece Vahap Kasap hayatta. Ali Kemal ve Turhan'ın genç yaşta hayata veda etmeleri Vahap Kasap’ı derinden etkiledi. Nino Rossi'nın unutulmaz İl Silenzio parçasını mızıkasında yıllar sonra çalarken gözünden akan yaşlar, o yılları anarken, arkadaşları içinde saygı duruşuydu.

Geniz kanseri nedeniyle Turgut Özal Tıp Merkezi’nde uzun bir süre tedavi gören ve bu illeti yenen Vahap Kasap, 60 yıldır yol arkadaşı olan mızıkasını yanından ayırmıyor.

KANSER HASTALARINA MORAL İÇİN MIZIKA ÇALDI



İlkokul üçüncü sınıftayken çalmaya başladığı mızıkasıyla kemoterapiye giden Kasap, hem kendisine hem de diğer hastalara moral verdi.

1970’li yıllardan buyana müzikle uğraşan Kasap, akordeon ve mızıka çalıyor. Emekli olduktan kısa bir süre sonra rahatsızlık geçiren ve geniz kanseri teşhisi konulan Kasap, yakalandığı amansız hastalığı yenmek için bir kez daha müziğe sıkı sıkıya sarıldı. Kemoterapilere yanında mızıkasını da götürdü. Müzikle arasındaki bağı hiçbir zaman koparmayan Kasap, kanser hastalarına çaldığı müziklerle moral oldu. Hatta öyle ki genç bir hastayla yaptıkları düet doktorlardan alkış aldı.

Grubun ilk oluşumunu anlatan Vahap Kasap,

Biz bu arkadaşlık grubunu 1973 yılında kurduk. Bende 59 model bir arabam vardı. Tabii o zamanlar araba kimsede yoktu. Bende arabayla arkadaşlarımla gezerdim, akşam olunca da sazlı sözlü sohbetler olurdu. Sonra diğer arkadaşlarımız görünce bize imrenirlerdi ve grubumuza dâhil olmak isterlerdi. Grup arkadaşım Turhan davul, Kara Kemal ritim, bende akordeon çalardım. Hep su başlarına, Beyler deresine gider çalardık ya da Sıtmapınarı’nda ateş yakar ateşin başında çalardık. Grup arkadaşlarım bana arkadaşlıktan ileriydi ve arkadaşlık buydu

diye konuştu.



‘KIZILCIKLAR’ KURULAMADAN DAĞILDI



Vahap Kasap, mızıka ve akordeonun hayatında önemli bir yerinin olduğunu ifade ederek,

Mızıka çalmaya ilkokul üçüncü sınıfta çalmaya başladım. Ses olmasın diye yatağın altına girip, çalardım. Sesi beni çok etkilerdi. Makam ya da nota bilmezdim, çala çala makamları çıkarttım. Bir parça, iki parça derken arkası gelmeye başladı. 50 senedir akordeon, 57 senedir de mızıka çalıyorum

dedi.

Küçük yaşlarda harçlığını biriktirerek aldığı mızıkayla hayata tutunmaya çalışan Kasap,

Babamdan aldığım harçlıkları biriktirdim, bir kitapçıda gördüğüm büyük mızıkayı almak istedim. Fiyatını sordum 15 lira dediler. 5-6 lira biriktirdim, gidip vitrinde mızıkaya baktım sahibine ‘6 liram var, kendi mızıkamı da vereyim, bu mızıkayı ver’ dedim, kabul etmedi. 8 lira oldu yine gittim, bir kez daha kabul etmedi. 11 liram oldu, gidip bir kez daha istedim, bu kez kabul etti. O mızıkayı aldım, sanki bana piyano verdiler. Şimdi o mızıkayı çalmaya devam ediyorum

diye konuştu.

1972 yılında Malatya'nın Sıtmapınarı semtinde yakın arkadaşları Ali Kemal Şahin ve Turhan Özen ile müzik yaptıklarını ve kendilerine 'Kızılcıklar' ismini verdiklerini anlatan Kasap,

Grubu kuracağız, bu işe de merak saldık ama elimizde imkan yok şimdiki gibi olsa herkes bir enstrüman alır, o zamanlar maddi zorluklar çoktu ama benim durumum iyiydi. Grubu kurarken 14-15 yaşlarındaydık. Sonra arkadaşım Ercan dedi ki benim dayımın oğlu sanat bölümünde okuyor, bir davul alalım ona pedalını ben yaptırırım dedi. Tamam dedik gittik Boztepe’den bir tane ramazan davulu sonra yanına 2 tane trampet aldık, Ercan pedalı getir dedik pedal sabit duruyor, oynamıyor. Dedim ki Ercan bunun davula vurması lazım nasıl hareket edecek bu evet, ya dayımoğlu yapamamış dedi. Orkestrayı kuramadık. Kızılcıklar kurulamadan dağıldı. Üç arkadaştık yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmezdi. Cebe göre arkadaşlık yoktu. Ali Kemal sirozdan, Turhan kanserden öldü. Bende kanser hastalığını atlattım

dedi.

DUYGU DOLU O MEKTUP



Grup arkadaşının amansız hastalığa yenik düştüğünü anlatan Vahap Kasap,

Arkadaşım Ali Kemal daha sonraları verem hastalığına yakalandı ve maalesef bu hastalığa yenik düştü. O öldükten sonra ben bir ay boyunca evden dışarıya çıkamadım” dedi.

Ali Kemal, Vahap Kasap’ın büyük oğlu Sinan’ın ismini vermişti. Hastanede tedavi gördüğü esnada Kasap’a fotoğrafının da yer aldığı bir mektup gönderen Ali Kemal, şunları yazdı:

“Kıymetli kardeşim, değerli arkadaşım Vahap. Satırlarıma başlarken sıhhatli ve iyi olmanı canı gönülden dilerim. Kardeşim hastanede yatalı 15 gün oldu. Durumumda değişen bir şey yok. Böbreğimden parçada almadılar, yalnız kendimi biraz iyi hissediyorum o kadar. Vahap, yenge ve Sinan nasıl, iyiler mi? Sinan’a iyi bakın, üşütmeyin. Kendine de, yengeye de iyi bak. Yengeyi üzme. Allah hepinizi korusun. Selam eder, gözlerinden öperim, Kemal…

“KENDİMİZE HAS BİR TARZIMIZ VARDI”



Geçmişten bir anısını anlatan Vahap Kasap,

O zamanlar saçlarımız uzundu, kendimize has bir tarzımız vardı. Normal ayakkabı giymezdim kovboy botlarına benzer botlarım vardı onu giyerdim. O zamanalar bir ayakkabı parası 40 TL’yse ben o botları 350 TL’ye diktiriyordum. Ayakkabı deridendi ve üst kısmında püskülleri bulunuyordu. Bizim gurubumuza iyi bakan da vardı kötü bakan da mesela neden kötü bakarlardı diye sorarsanız, saçlarımız uzun, sakallı ve tabiri caizse hippi takılıyoruz ondan ama bizi sevenlerde diyordu ki Peygamber efendimizin de saçı uzun olabilir diyorlardı. Şöyle bir anımdan bahsedeyim, Sıtmapınarı’na babamın yanına gittiğim zaman babam genelde namazda olurdu. Bende Sıtmapınarı Camii’nin kapısının önünde babamı beklerken namaz kılanları izlerdim. Hani namazda secdeye kapanıyorlar ya o kadar hoşuma gidiyordu ki ama saçım uzun diye içeri giremiyordum. En sonunda dedim ki ne olursa olsun ben camiye gideceğim. Eğer bana bir tanesi karışırsa dövüşeceğim, neyse abdestimi aldım gittim camiye bilerek ön saflardan bir yere geçtim. Etraftakiler bana bakındı ama seslerini çıkarmadılar, bende namazımı kıldım, çıktım. Bazı tabuları yıkmak lazım

ifadelerini kullandı.

Vahap Kasap anılarından bahsederek, sözlerine şöyle devam etti:



Bir günde karakola düştük, bir kamyona atladık gece başladık çalmaya davul, trampet sonra vali beyin evinin önünden geçiyoruz, gece saat 1-2 arası vali bey hemen telefon açmış giden arabayı yakalayın diye biz tam merkeze geldik arabayı yakaladılar. Sonra tüm polisler etrafımızı sardı. Bizi alıp karakola sorguya götürdüler, bu akordeon kimin dediler Ercan benim dedi, peki ya bu davul ve trampetler bende benim dedim, sen gel bir buraya dedi polis memuru, sonra davulla kafama bir tane vurdu davul kafamdan geçmedi. Bir tane daha vurunca davul alttan ve üstten patladı. Şimdi git dedi içeriye sonra kendi kendime biz ne yaptık ki dedim. Suçumuz da yok. Ama yanlış bir algılamadan dolayı bizi almışlar, bizim trampet çaldığımız sırada polislere silah sıkmışlar, slogan atmışlar onlarda zannetmiş ki biziz sonra bizden özür dilerdiler bizde evlerimize gittik.



SAMİ KASAP



Amcası Sami Kasap’ın çok yardımsever olduğuna değinen Vahap Kasap,

Sami Kasap dört dörtlük bir adamdı. Fakir babasıydı. Giderdi İstanbul’da plağı doldururdu, orada aldığı parayı Sami amcam, 10-15 valiz hediye dolduracak şekilde eli kolu dolu gelirdi. Ne kadar tanıdığı varsa dağıtırdı. El ele baş başa çok harika para kazanırdı ama elinde bir şey kalmazdı

şeklinde konuştu.



“BABAMDA MÜZİKLE UĞRAŞTIĞI İÇİN BİZE BU SEVGİ BURADAN GELDİ”



Babasının saz imalatı yapması nedeniyle küçük yaşlardan beri müzik aletleriyle iç içe büyüdüğünü söyleyen Kasap,

Ankara radyoevinin müdürü Mustafa Geceyatmaz’ da Sami amcamla görüşmek istiyormuş, sonra görüşmüşler. Amcama demiş ki, Sami seni böyle yetiştiren sana böyle şarkı söylemeyi öğreten kimdi demiş, o da demiş benim amcam, amcam bağlamayı alır eline çalardı bize de gösterirdi demiş, Geceyatmaz, amcanı al da bir gün radyoevine getir demiş, Sami amcam da, tamam demiş. Babam da Ankara’ya gidiyor, müdürün yanına varıyorlar, müdür babamı sınamak için bir saz getiriyor ama çal demiyor akordu bozuk bunu tamir eder misin babam da tamir ediyor, sonra amca eline almışken bir tane çal diyor babam çalmaya başlayınca masasının altındaki düğmeye basıyor. Ne kadar sanatçı varsa demiş gelin, gelmişler babama amca bir tane daha çalar mısın babam çalıyor ve söylüyor, sonra sanatçılara dönüp işte bunlar isimsiz kahramanlar diyor. Sonra müdür Geceyatmaz diyor ki amca radyoevinin sazlarını sana yollayalım tamir et, babamda kabul ediyor. Ondan sonra bize oradan saz, keman, çello, viyolonsel gelince bizde merak salmaya başladık. Alıyorduk elimize çalmış gibi yapıyorduk

dedi.