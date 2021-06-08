Köy Okullarının Gözünden Pandemi Türkiye’nin dört bir yanındaki köylerde çalışan idealist öğretmenler, eşit eğitimin gücüne inanan eğitmenler, değişime inancı tam eğitim gönüllüleri bir araya gelerek oluşturdukları Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), birbirinden önemli araştırmaları raporlaştırarak eğitimdeki sorunları çözüm önerileriyle ortaya koymaya çalışıyor. Aralarında Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de yer aldığı KODA, pandemi döneminde köy okullarını inceledi.

Köylerde yaşayan çocukların da uzaktan eğitim sürecinden en verimli şekilde yararlanabilmeleri için yeni çalışmalar başlatan KODA, pandemide köy okullarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda yayınlanan raporda altyapısal ve maddi sorunların olmadığı köylerde uzaktan eğitime rahatlıkla erişilebilirken, elektrik ve İnternet altyapısının olmadığı köylerde çocuklar uzaktan eğitime erişim konusunda sıkıntılar yaşandığına yer verildi.



VELİ İLGİSİZLİĞİ DE AYRI BİR FAKTÖR



Uzaktan eğitime erişimde maddi yetersizliklerden dolayı bilgisayar, tablet ya da telefona erişimi olmayan çocukların yanı sıra çocuk sayısı fazla olan evlerde de eğitimin olumsuz anlamda etkilendiği görüldü. Tüm bu sorunlarla birlikte çocukların eğitime erişimi veli ilgisizliği ya da yetersizliği gibi başka faktörlerden de olumsuz anlamda etkilendi.

Pandemi sürecinin ailelere üzerindeki etkileri de analizlerde ortaya çıkmış ve ebeveynlerin çocukların evde oldukları süreçte zorlandıkları, çocukları için ne yapacaklarını bilemedikleri ya da başka sebeplerden stres altında oldukları anlaşıldı. Sayılan tüm bu olumsuzluklarla beraber pandemi sürecinde köyde yaşamanın sağladığı avantajlardan da yararlanıldığı söylenebilir. Geniş alanlar ve az nüfus gibi köye özgü fırsatlar çoğu yerde pandemi sürecinin psikolojik etkilerini hafifletti.



UZAKTAN EĞİTİME ERİŞİM YÜZDE 50



Alınan bilgiler kapsamında kırsal bölgelerde uzaktan eğitime erişim oranlarının birbirine yakın olduğu görüldü. Buna göre uzaktan eğitime erişebilenlerin oranı yüzde 48,1 iken, ulaşamayanların oranı ise yüzde 45,2’dir.



PANDEMİNİN VELİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ



Pandemi döneminde velilerin çocuklarının eğitimi konusunda kafa karışıklığı yaşadıkları, evde çocuklarla bunaldıkları ve var olan sorunlara alternatifler ürettikleri görüldü. Okulların bir açılıp bir kapanması, okulda hastalık bulaşma riski, alınan eğitimin sürekli kesintiye uğraması gibi konular velilerin çocuklarını okula gönderme konusundaki düşüncelerini karıştırdı. Veliler, çocuklarının etkili bir eğitim alamadıklarını düşündü. Çocukların evde olduğu süreçte ne yapacaklarını bilemeyen ya da etkinlik alternatifleri tükenen veliler de bunaldıklarını belirtti. Köyde yaşanan internet erişim sıkıntısından dolayı il ya da ilçe merkezine taşınan veliler bulunmaktadır.