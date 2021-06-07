MAHKEMEDEN SATILIK TARIM ARAZİSİ

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Akçadağ İlçe, 105 Ada, 82 Parsel, Develi Mahalle/Köy, Köy Civarı Mevkiinde yer alan Taşınmaz tapudasulu tarla vasfında olup,kuru şartlarda tarım yapılmaktadır. Kadastro yolu yoktur.'' ifadeleri yer aldı.
Muhammen bedeli 11.765 lira olan icradan satılık tarım arazisinin ilk satış günü 17 Temmuz olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.