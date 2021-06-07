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07 Haz 2021 - 16:38- Ekonomi G: 07 Haz 2021 - 16:43

MAHKEMEDEN SATILIK TARIM ARAZİSİ

Malatya Akçadağ'da mahkemeden satılık 1.500 m² tarım arazisi ilanı duyuruldu.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Akçadağ İlçe, 105 Ada, 82 Parsel, Develi Mahalle/Köy, Köy Civarı Mevkiinde yer alan Taşınmaz tapudasulu tarla vasfında olup,kuru şartlarda tarım yapılmaktadır. Kadastro yolu yoktur.'' ifadeleri yer aldı.

Muhammen bedeli 11.765 lira olan icradan satılık tarım arazisinin ilk satış günü 17 Temmuz olarak açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

07 Haz 2021 - 16:38 Malatya- Ekonomi

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