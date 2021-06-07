Barajların su seviyesi düştü; Dündar uyardı “Suyu israf etmeden kullanın”

Çat Barajı’nın yüzde 48, Boztepe Barajı’nın yüzde 51, Kapıkaya Barajı’nın ise yüzde 69 oranında su seviyesi olduğunu vurgulayan Dündar, “Biz mevcut suyumuzu verimli bir şekilde, israf etmeden kullanmak suretiyle 2021 yılı sulama sezonunda sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldık” dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya da kuraklık pençesi altında. Yağışların az geçtiği bu yılda barajlardaki su sevisini çok düşük seviyelerde olurken, gözler Malatya’daki barajların doluluk oranına çevrildi. Acaba Malatya’nın barajları hangi seviyede, barajlardaki su seviyesi sulamaya yetecek mi? sorularını yanıt veren ve BUSABAH gazetesine konuşan Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, önemli açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde son yıllardaki yağış verilerine bakıldığında gerek uzun yılların ortalaması gerekse 2020 yılına göre ciddi manada bir yağış azalması olduğunu ifade eden DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, 2021 yılının yağış durumuna bakıldığında uzun yılların ortalamasına göre yaklaşık yüzde 26 seviyesinde bir azalma olduğunu söyledi.



“YAĞIŞ AZALMASI SÖZ KONUSU”



Sıkıntı çekmeden sulama sezonunu tamamlamak istediklerini dile getiren Dündar,

2020’ye göre yüzde 25 bir azalmadan bahsediyoruz. Yağış azalması nedeniyle ve az yağış olunca su depolama tesislerimize gelen akış da o oranda azalıyor. Azalan bu akış oranı doğrultusunda tabidir ki, bizim depolama tesislerimizde de, depolama kapasiteleri bir miktar daha az seviyelerde seyrediyor. Ama Türkiye geneline baktığımızda Marmara Bölgesi dışında bütün bölgelerimizde bir yağış azalması söz konusu olup, bu çerçevede gerekli tedbirler alınırken, bizim bölgemizde diğer bölgelere göre sulamada sıkıntıdan ziyade kısıntılı sulamaya gitme söz konusu. Biz tedbirlerimizi almak suretiyle Doğu Anadolu’daki depolarımızda herhangi bir sulamada sıkıntı yaşanmayacak şekilde bu yılı da atlatacağımızı ön görüyoruz. Planlamamız bu yönde. Depolama tesislerimizi de geçen yılki işletme çalışmalarını böyle gerçekleştirdik. Ve bu yıl Malatya’da da aynı şekilde çok ciddi bir su sıkıntısı çekilmeden inşallah sulama sezonunu tamamlamak istiyoruz

şeklinde konuştu.



“DESTEK İSTİYORUZ”



Malatya’daki bazı barajların doluluk oranlarını veren Dündar,

Bu anlamda baktığımızda Malatya ilimizde önemli sulama barajlarımız var. Çat Barajı’na baktığımızda yüzde 48 seviyesinde bir doluluğa sahip. Orada sulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Boztepe Barajı yüzde 51 seviyelerinde bir doluluğa haiz. Ama geçen yıla göre daha az. Biliyorsunuz Boztepe Barajı her yıl tam dolu oluyordu. Kapıkaya Barajı yüzde 69 seviyelerinde bir doluluğa sahip. Dolayısıyla biz mevcut suyumuzu verimli bir şekilde, israf etmeden kullanmak suretiyle inşallah 2021 yılı sulama sezonunda sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldık. Ancak yine vatandaşlarımızdan, çiftçilerimizden beklentimiz bitkinin su ihtiyacı üzerinde aşırı su tüketiminin önlenmesi noktasında onlardan destek istiyoruz. Bu konuda bir duyarlılık istiyoruz. Suyumuzu hem verimli bir şekilde kullanmak suretiyle tarımsal verimimizi artıralım hem de arazimiz verimsiz hale gelmesin hem de kimse bu anlamda mağduriyet yaşamasın diye herkesin kazandığı yani kazan kazan politikasının geçerli olduğu bir süreci hep birlikte yürütelim. Ve 2021 yılında da inşallah Malatya ilimizde sulamada ciddi sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatalım diye umut ediyoruz. Çalışmalarımız da bu doğrultuda devam ediyor

söylemlerine yer verdi.



“ÜLKEMİZDE BU KONUDA TEŞVİKLER DE VAR”



Vahşi sulamayla ilgili çiftçilere çağrıda bulunan Dündar,

Ben şunu hep dile getiriyorum. Bizim dinimiz de ‘Nehrin kenarında abdest alırken bile suyun israf etmeyin’ diyor. Böyle bir inancın sahibi olan kişileriz. Bu bize şunu anlatıyor: Su ne kadar fazla olursa olsun yine onu kullanırken belli bir duyarlılık içerisinde suyunu kullanması lazım ki, diğerlerinin ihtiyacı olduğu zaman bu suyu bulabilsinler diye. Bu anlamda Devlet Su İşleri olarak son yıllarda özellikle açık salma sulama dediğimiz açık kanallardan ziyade artık basınçlı borulu siteme geçtik. Bu buharlaşmayı azaltıyoruz, su kayıplarını minimize ediyoruz, su tarlanın başına kadar kapalı sitem içerisinde iletiliyor. Bizim bundan beklentimiz vatandaşlarımızın artık tarla sulamalarını da kapalı sitem borularıyla yapıp, suyu tasarruflu bir şekilde kullanmalarıdır. Bunu kendileri de yapabiliyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu konuda ciddi destekler veriyor. Ülkemizde bu konuda teşvikler de var. Cumhurbaşkanımız tarla içi sulama yapacak olan vatandaşlarımız için basına 170 milyon TL’lik bir açıklama yaptı. Bu şu anlama geliyor: Vatandaş suyu tasarruflu bir şekilde kullanma alışkanlığını elde etsin, ayrıca bitkiye çok fazla su verildiğinde o bitkilerden çok fazla verim elde etmiyoruz. Bunu artık bütün vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin çok iyi anlaması lazım

diye konuştu.



“SUYUN FAZLASI ZARAR VERİYOR”



Aşırı su kullanmanın bitkiye ve toprağa zarar verdiğini ifade eden Dündar, şunları kaydetti:



Geçen yıl Malatya’da aşırı su tüketimi yaparak sulanan kayısının tadında, veriminde düşüklük söz konusu olduğu dile getirilmişti. Bu yıl çok memnuniyet verici görüşler alıyoruz. ‘Bitkinin ihtiyacı kadar su verdiğimiz için bitkiler daha iyi gelişiyor. Meyveler daha iyi, inşallah bu yıl daha güzel olacak’ deniyor. Çünkü fazla su verildiğinde toprak da verimsiz hale getiriliyor. Bitkinin ihtiyacı üzerinde su verildiğinde bitkiye zarar da veriyorsunuz. Aşırı su hiçbir zaman iyi değil. Suyun azı nasıl iyi değilse, fazlası da zarar veriyor. Dolayısıyla çiftçilerimizden duyarlı olmalarını bekliyoruz. Biz Devlet Su İşleri olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak suyumuzu verimli bir şekilde kullanarak, kapalı sulama sitemine ve bunlara da sayaç takmak suretiyle vatandaş suyu ne kadar az kullanırsa çiftçimiz daha az bedel ödesin, biz de daha çok alan sulama imkanına kavuşalım, suyumuzu verimli kullanalım ve bu su azlığını sorunsuz bir şekilde 2021 yılı ve sonrasını atlatalım gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda bütün vatandaşlarımızdan, çiftçilerimizden, bütün su kullanıcılarından bu anlamda Devlet Su İşleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak duyarlılık ve destek bekliyor ve suyumuza sahip çıkalım diyoruz.