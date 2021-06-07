DAP, Malatya’da 15 projeye destek verecek

Bu 15 proje, Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama, Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi, Tarımsal Eğitim ve Yayım, DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi ve DAP İdaresi Kültür Projesi başlıklarından oluşuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi, 2021 yılı Yatırım Programı kapsamında, Malatya’da 15 projeye destek verecek.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 yılı Yatırım Programı kapsamında idare tarafından desteklenecek olan projeler onaylandı. DAP, bölgede toplam 211 projeyi 84 milyon lira destek verirken, bu kapsamında Malatya’daki 15 projede destek alacak.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenecek 15 proje,

Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama, Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi, Tarımsal Eğitim ve Yayım, DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi ve DAP İdaresi Kültür Projesi başlıklarından oluşuyor.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2021 yılı Malatya ili proje listesi şöyle:

Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi programı kapsamında, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan Arguvan Bozan, Akçadağ Esenbey Konçur mevkii ile Darende Akçatoprak mahalleleri Tarımsal Sulama Projesi-proje sayısı 3.

Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Akçadağ Belediye Başkanlığı tarafından uygulanan Akçadağ Yöresel Ürün Pazarı, Arguvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan Toprak Verimliliğinin Artırılması, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan Fidan Üretim Merkezi ve Hekimhan Belediyesi tarafından uygulanan Hekimhan Yöresel Ürün Pazarı Projesi-proje sayısı 4.

Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi kapsamında, Malatya Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından uygulanan Fırat Kanatlı Hayvancılık Üretim ve Eğitim Merkezi-proje sayısı 1.

Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan Küçükbaş Hayvancılıkta Makine ile Kırkımın Yaygınlaştırılması ve Şaftlı Kırkım Makinesi Kullanımı, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan Malatya Süt Toplama Merkezleri ve Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan Kömür Yaylasında Modern Hayvancılık Projesi-proje sayısı 3.

DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Malatya Doğanyol Belediyesi tarafından uygulanan Gökçe Semt Kütüphanesi, Malatya İnönü Üniversitesi tarafından uygulanan Öğrenme, Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi-proje sayısı 2.

DAP İdaresi Kültür Projesi kapsamında, Malatya Darende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan Somuncu Baba Diyarında Genç Mucitler ve Hekimhan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından uygulanan İlmek İlmek Dokuyorum Projesi-proje sayısı-2.