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07 Haz 2021 - 20:00- Spor G: 07 Haz 2021 - 14:37

Şampiyonların tayları satışa çıkacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2021 yılında satışa sunulacak koşu atlarının ve elit taylarının seçimleri programını açıkladı. Programa Malatya, Sultansuyu Tarım İşletmesi’nden 89 koşu atı ile katılacak. Yarış atları 6 Temmuz’da Bursa Karacabey’de satışa çıkacak.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde yetiştirilen yarış atları, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) açtıkları faaliyet doğrultusunda Atçılık Daire Başkanlığınca satışa çıkarılacak. Atçılık Daire Başkanlığınca oluşturulan konusunda uzman teknik heyet tarafından Anadolu, Karacabey ve Sultansuyu Tarım İşletmelerinde, 2021 yılında satışa sunulacak koşu ve elit tayların seçimleri ile 2022 yılı sıfat tevzi programı yapıldı.
Sıfat tevzi programı; mevcut aygır ile kısrakların fenotipik ve genotipik özellikleri, yarış sahalarındaki taylarının performansları, orijin uyumu, aygır ve kısrakların donları, bu yıl içinde doğan tayların fenotipik ve genotipik özellikleri, kısrakların reprodüktif özellikleri ve aygırların aşım kabiliyetleri gibi detaylar doğrultusunda gerçekleştirildi.
Yapılan seçimler sonucunda 2021 yılında Anadolu İşletmesinde 92, Karacabey İşletmesinde 103 ve Sultansuyu İşletmesinde ise 89 olmak üzere toplam 284 baş safkan Arap koşu ve elit tayın satışa sunulması planlanıyor.
Koşu taylarının satışı Bursa/Karacabey Tarım İşletmesinde, elit tayların satışı ise İstanbul Veliefendi Hipodromunda yapılacak.
Satış tarihleri;


KOŞU TAYI SATIŞLARI


Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü: 6 Temmuz 2021
Karacabey -1- Tarım İşletmesi Müdürlüğü: 27 Temmuz 2021
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü: 10 Ağustos 2021
Karacabey -2- Tarım İşletmesi Müdürlüğü: 24 Ağustos 2021


ELİT TAY SATIŞLARI


Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü: 28 Eylül 2021
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü: 12 Ekim 2021
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü: 26 Ekim 2021

# tay

07 Haz 2021 - 20:00 Malatya- Spor

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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