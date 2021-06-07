Jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte Kovid-19 denetimlerini sürdürdü. Jandarma ekipleri, bazı bölgelerde oluşturdukları kontrol noktasında yolcu otobüsleri, servisleri ve durdurdukları araçlarda maske ve mesafe ile HES kodu denetimi gerçekleştirdi.

Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri semt pazarlarında denetimleri arttırdı. Pazar alanlarını kontrol altına alan ekipler burada pazar esnafını maske, mesafe ve temizlik konularında uyarmakla birlikte esnafın HES kodlarını kontrol etti ve görevlilere HES kodu ve sigara yasağı konularında titiz davranmaları istedi.