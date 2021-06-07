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07 Haz 2021 - 14:17- Asayiş G: 07 Haz 2021 - 14:20

22 kişiye 19 bin 800 TL ceza

Malatya'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye para cezası kesildi.

FERDİ DURDU
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 7 Haziran’da maske takma kuralına uymayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 22 kişiye toplam 19 bin 800 TL idari para cezası uyguladı.

Ekipler, maske takma kuralına ilişkin 85 kişiyi denetledi. Ekipler, kuralları ihlal eden 1 kişiye 900 TL ceza yazdı. Emniyet ekipleri ayrıca, sokağa çıkma yasağına ilişkin 21 kişiye 18 bin 900 TL idari para cezası uyguladı.

Ekipler, 362 işyeri ile 93 toplu ve ticari taşıma aracında da denetimde bulunurken, 2 işyerime işlem yapıldı.

Emniyet ekipleri, izolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişiyi ise evine gönderdi.

İzolasyon ihlali sonucunda yurda yerleştirilen kişi sayısının ise bin 189 olduğu bildirildi.
# asayiş, ceza
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07 Haz 2021 - 14:17 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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