Meydan Adil Gevrek’e kaldı!

Yeni Malatyaspor’un 2021-2022 sezonu öncesi sorunlarını masaya yatırıp, bu sorunlara çözüm üretmek ve yeni sezona güçlü girebilmek için işadamlarının desteğini almak adına İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda ‘şeffaflık’ vurgusu ön plana çıkarken, bu toplantı sonrası ne tür bir gelişmenin yaşanacağı merak konusu oldu.

Süper Lig’de beşinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Yeni Malatyaspor'un geleceği açısından büyük öneme sahip olan toplantı, İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda Adil Gevrek’in göreve devam etmesi yeni bir yönetimin oluşturulması gibi konular ele alınırken işadamı Vahap Küçük’ün oğlu Aykut Küçük’ün kulüp başkanlığına düşünüldüğü, mevcut başkan Adil Gevrek’in ise onursal başkan olması gibi bir teklifin orta atıldığı öğrenildi.

Toplantıda MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun Adil Gevrek’in yüzüne ‘sen 80 milyon borç var diyorsun ama o 120 milyon liradan aşağı bir borç değil’ dediği, bırakıp gitmek seni aklamayacak her şeyin hesabını vereceksin’ dediği, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’nın da Fendoğlu’na katıldığını ifade ettiği öğrenildi.



AĞBABA’NIN TOPLANTIYA KATILMAMASINI KİM İSTEDİ?



CHP Genel Başkan Yardımcı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, toplantıya davet edilmezken, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun ise bu kritik toplantıdan son gün haberinin olduğu öğrenildi. Ayrıca toplantıda Fendoğlu’nun “Adil’in askerler delegeleri yarın çıkar mali kongrede ibra ederler. Adil başkanın miadı dolmuştur. Hesabını verecek ondan sonra da gidecek. Öyle onursal başkan olsun, yönetimde teknik başkan olsun bu tür şeyleri kabul etmiyorum” dediği öğredildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, İstanbul'da gerçekleştirilen Yeni Malatyaspor toplantısı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanılanları eleştirdi.

Ağbaba Twitter'dan yaptığı paylaşımda; "Yeni Malatyaspor Malatya’nın ortak paydasıdır. Siyaset konusu değildir. AKP’nin kendi siyasetine malzeme yaptığı takımın hali ortada. Takımı AKP’nin arka bahçesi gibi görüp hareket etmek, hem Malatyaspor’a hem de Malatya’ya zarar verir. Bu yanlışa bir an önce son verilmelidir" ifadelerini kullandı.



FENDOĞLU GEVREK’E ‘BORCUN 80 MİLYON OLDUĞUNA İNANMIYORUM’



Toplantıda MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nun Adil Gevrek’in yüzüne ‘sen 80 milyon borç var diyorsun ama o 120 milyon liradan aşağı bir borç değil. Bırakıp gitmek seni aklamayacak her şeyin hesabını vereceksin’ dediği konuşulurken, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’nın da Fendoğlu’na katıldığını ifade ettiği öğrenildi.



DESTEK SÖZÜ VERİLDİ AMA ‘ŞEFFAFLIK’ ŞARTIYLA…



Kritik toplantıda, kulüp başkanı Adil Gevrek, kulübün güncel borcunun 80 milyon TL olduğunu açıklayarak, başkanlık için bir işadamının aday olması halinde görevi devredebileceklerini, aday olmaması halinde ise görev devam etmek istediklerini ilettiği kaydedildi. İşadamlarının ise başkanlık için ya da yönetimde yer alma konusuna sıcak bakmadıklarını, bunun yerine iyi ve şeffaf bir yönetim olması halinde destek vereceklerini ilettikleri öğrenildi. Göreve geldiği günden buyana ‘şeffaflık’ konusunda büyük eleştiri alan Gevrek’in ise daha güçlü bir yönetim oluşturmak amacıyla herkesin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, şeffaflık konusuna dikkat edeceğini söylediği öğrenildi.

KİMLER KATILDI?

Etiler'de bir restoranda, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren toplantıya; Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile isimleri öğrenilemeyen bazı işadamları katıldı.

İşadamları Ahmet Çalık, Mehmet Ali Aydınlar, Vahap Küçük gibi isimler yer alırken, Erman Ilıcak toplantıya katılmadı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Yeni Malatyaspor’un geleceğini yakından ilgilendiren toplantıdan mutsuz ayrıldığı iddia edildi.



İŞ ADAMLARINA BAŞKANLIK KONUSUNDA BASKI MI OLUŞTURULDU?



Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz İstanbul’daki kritik toplantı öncesi 6 Milletvekili ve belediye başkanlarıyla bir araya gelerek istişarede bulunmuştu. Prof. Yılmaz bu toplantıların ardından kulüp başkanı Adil Gevrek’le de bir araya geldi.

Bu görüşmelerin ardından harekete geçen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Malatyalı işadamlarıyla bir toplantı organizasyon etti. Ahmet Çalık’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda kulüp başkanı olarak Yeni Malatyaspor yönetiminde yer alan Aykut Küçük’ün kulüp başkanlığı için düşünüldüğü ancak Küçük’ün bunu kabul etmediği öğrenildi.