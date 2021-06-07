07 Haz 2021 - 10:56- Gündem

Kayısıda fiyat beklentisi sürüyor

Dünyanın kayısı başkenti olan Malatya’da bu yıl yaşanan don nedeniyle kayısıda rekoltenin düşük olması beklenirken, kayısı esnafının fiyat beklentisi sürüyor. Malatya ekonomisinin can damarı olan kayısıda yavaş yavaş hasat dönemine yaklaşılıyor. Üreticilerin gözü kulağı önümüzdeki günlerde açıklanması planlanan kuru kayısı tahmini rekoltesi ve taban fiyatının ne kadar olacağı. Geçen yıl taban fiyatı eylül ayının sonunda açıklanırken, bu yıl taban fiyatın daha erken açıklanması bekleniyor.