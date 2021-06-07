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07 Haz 2021 - 10:56- Gündem G: 07 Haz 2021 - 11:07

Kayısıda fiyat beklentisi sürüyor

Dünyanın kayısı başkenti olan Malatya’da bu yıl yaşanan don nedeniyle kayısıda rekoltenin düşük olması beklenirken, kayısı esnafının fiyat beklentisi sürüyor. Malatya ekonomisinin can damarı olan kayısıda yavaş yavaş hasat dönemine yaklaşılıyor. Üreticilerin gözü kulağı önümüzdeki günlerde açıklanması planlanan kuru kayısı tahmini rekoltesi ve taban fiyatının ne kadar olacağı. Geçen yıl taban fiyatı eylül ayının sonunda açıklanırken, bu yıl taban fiyatın daha erken açıklanması bekleniyor.
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“HER ŞEYİN PAHALANMASI KAYISIYA ETKİ EDİYOR”


Kayısı esnafı Yusuf Deniz,

Her şey pahalandı. İlaç olsun gübresi olsun A'dan Z'ye her şey pahalandığı için hepsi kayısının üstüne etki ediyor. Fiyatlar daha uygun olsa kayısı biraz daha ucuzlasa daha çok satacağız. Fiyatlar pahalı olduğundan dolayı vatandaşların alımı az oluyor. Mesela 5 kilo alacaksa 1 kilo alıyor yeter diyor paramız yok diyor, bütçemiz kısıtlı diyor. Türkiye geleninde de ekonomik olarak bir sıkıntı çekiyoruz. Maddi olarak alım gücü çok azaldı. Daha ucuz olsa bizim için daha iyi olacak

dedi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan gazetemize, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) geçen yıl uyguladığı ürüne müdahale alımları ve ürün satın almayla ilgili taban fiyat belirlemesi açıklamasını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin geçen yılın dokuzuncu ayında yaptığını hatırlatarak, 
Geçen yıl kısmen sezonun bir bölümünü kaçırmış olduk ama bu yıl özellikle buradan bütün siyasi temsilcilerimize, milletvekillerimize, Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğümüze, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye kayısı alım fiyatlarının kısmen haziran ayının başlarında veya 10’una kadar mutlaka açıklanması gerektiğine ifade ediyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin müdahale alımlarında uygulayacağı politika ve rakamların açıklanması gerekiyor çünkü Malatya’da haziranın 15’inde kısmen hasat dönemimiz başlıyor. Yaş kayısı hasat dönemi başlamadan mutlaka kuru kayısıdaki alım fiyatlarının erkeden açıklanması gerekiyor. Bu noktada yaş kayısıda ihracat yapan firmalarımıza ve üreticide oluşacak rakamlarda da mutlaka yol gösterici olsun. Onun için aslında kamuoyu olarak kuru ve yaş kayısının bütün paydaşları; odalar, sivil toplum örgütleri, siyasi temsilcilerimiz, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile tamamen buna odaklanmamız lazım. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi’nin haziranın ilk haftasında mutlaka kuru kayısı alımıyla ilgili taban fiyat belirleme çalışmasını netleştirip, bunu kamuoyuna bildirmesi lazım ki; üreticimizde, ihracatçımızda, tedarikçi tüccarlarımızda kendisine bir yol haritası belirlesinler

açıklamasını yapmıştı.

07 Haz 2021 - 10:56 Malatya- Gündem

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