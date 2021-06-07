Kayısıda fiyat beklentisi sürüyor

“HER ŞEYİN PAHALANMASI KAYISIYA ETKİ EDİYOR”
Kayısı esnafı Yusuf Deniz,
Her şey pahalandı. İlaç olsun gübresi olsun A'dan Z'ye her şey pahalandığı için hepsi kayısının üstüne etki ediyor. Fiyatlar daha uygun olsa kayısı biraz daha ucuzlasa daha çok satacağız. Fiyatlar pahalı olduğundan dolayı vatandaşların alımı az oluyor. Mesela 5 kilo alacaksa 1 kilo alıyor yeter diyor paramız yok diyor, bütçemiz kısıtlı diyor. Türkiye geleninde de ekonomik olarak bir sıkıntı çekiyoruz. Maddi olarak alım gücü çok azaldı. Daha ucuz olsa bizim için daha iyi olacak
dedi.
Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan gazetemize, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) geçen yıl uyguladığı ürüne müdahale alımları ve ürün satın almayla ilgili taban fiyat belirlemesi açıklamasını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin geçen yılın dokuzuncu ayında yaptığını hatırlatarak,
Geçen yıl kısmen sezonun bir bölümünü kaçırmış olduk ama bu yıl özellikle buradan bütün siyasi temsilcilerimize, milletvekillerimize, Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğümüze, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye kayısı alım fiyatlarının kısmen haziran ayının başlarında veya 10’una kadar mutlaka açıklanması gerektiğine ifade ediyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin müdahale alımlarında uygulayacağı politika ve rakamların açıklanması gerekiyor çünkü Malatya’da haziranın 15’inde kısmen hasat dönemimiz başlıyor. Yaş kayısı hasat dönemi başlamadan mutlaka kuru kayısıdaki alım fiyatlarının erkeden açıklanması gerekiyor. Bu noktada yaş kayısıda ihracat yapan firmalarımıza ve üreticide oluşacak rakamlarda da mutlaka yol gösterici olsun. Onun için aslında kamuoyu olarak kuru ve yaş kayısının bütün paydaşları; odalar, sivil toplum örgütleri, siyasi temsilcilerimiz, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile tamamen buna odaklanmamız lazım. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi’nin haziranın ilk haftasında mutlaka kuru kayısı alımıyla ilgili taban fiyat belirleme çalışmasını netleştirip, bunu kamuoyuna bildirmesi lazım ki; üreticimizde, ihracatçımızda, tedarikçi tüccarlarımızda kendisine bir yol haritası belirlesinler
açıklamasını yapmıştı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.