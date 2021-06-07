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07 Haz 2021 - 10:52- Spor G: 07 Haz 2021 - 10:55

U19’A CEZA YAĞDI

Yeni Malatyaspor’un Gelişim U19 Ligi’nin 16.haftasında Trabzonspor’a 4-0 kaybettiği karşılaşmada yaşanan saha olaylarında kavgaya karışan her iki kulüp oyuncularına ve idarecilerine Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından ceza verildi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim U19 Ligi’nde geçtiğimiz hafta Trabzon’da oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında çıkan saha olaylarında iki takımda maçı 9 kişiyle tamamlamıştı. Müsabakanın 58. Dakikasında Yeni Malatyaspor’lu oyuncu Philip Gameli Awuku rakibine tekme atınca saha içerisine giren Trabzonspor yedek kulübesindeki oyuncularla sarı kırmızılı oyuncular arasında kavga çıkmış, yaşanan olaylar esnasında müsabaka bir müddet duraksarken her iki takımdan da ikişer futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Yaşanan olaylardan sonra kavgaya karışanlar Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 04.06.2021 Tarih ve 15 Sayılı Toplantısında almış olduğu kararda şu bilgiler yer aldı:


“4-Ahmet Can KAPLAN (Trabzon Spor A.Ş. Klb. Fut.) hakkında; 30.05.2021 tarihinde oynanan Trabzon Spor A.Ş. - Helenex Yeni Malatya Spor U-19 Gelişim Ligi müsabakasında tahrik sonucu rakip takım oyuncusuna saldırıda bulunması nedeni ile 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (31.05.2021 Tedbirli),
5-Emirhan ZAMAN (Trabzon Spor A.Ş. Klb. Fut.) hakkında; 30.05.2021 tarihinde oynanan Trabzon Spor A.Ş. - Helenex Yeni Malatya Spor U-19 Gelişim Ligi müsabakasında rakip takım oyuncusuna saldırıda bulunması nedeni ile 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (31.05.2021 Tedbirli),
6-Alperen ARSLAN ( Helenex Yeni Malatya Spor Klb. Fut.) hakkında; 30.05.2021 tarihinde oynanan Trabzon Spor A.Ş. - Helenex Yeni Malatya Spor U-19 Gelişim Ligi müsabakasında tahrik sonucu rakip takım oyuncusuna saldırıda bulunması nedeni ile 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (31.05.2021 Tedbirli),
7-Phılıp Gameli AWUKU ( Helenex Yeni Malatya Spor Klb. Fut.) hakkında; 30.05.2021 tarihinde oynanan Trabzon Spor A.Ş. - Helenex Yeni Malatya Spor U-19 Gelişim Ligi müsabakasında rakip takım oyuncusuna saldırıda bulunması nedeni ile 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (31.05.2021 Tedbirli),
8-Levent DOĞANDEMİR( Helenex Yeni Malatya Spor Klb. Yön.) hakkında; 30.05.2021 tarihinde oynanan Trabzon Spor A.Ş. - Helenex Yeni Malatya Spor U-19 Gelişim Ligi müsabakasında sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeni ile takdiren 10 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine (31.05.2021 Tedbirli),”

denildi.
# u19

07 Haz 2021 - 10:52 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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