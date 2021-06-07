Savaşın izleri, taş plakların sesi, bu müzede yok yok

2018 yılında Kongre ve Kültür Merkezi yanındaki iki katlı kerpiç evde kurulan "Radyo ve Gramofon Müzesi", radyo ve gramofonun zaman içinde geçirdiği değişimi gözler önüne sererken, birbirinden farklı radyolarla ziyaretçilerini bekliyor.

Ülkenin en büyük Radyo ve Gramofon Müzesi’nde 703 radyo ve gramofon sergileniyor. En eskisi 1890 yılına ait gramofonun yer aldığı müzede 2020 yılına kadar üretilen her tür radyo da bulunuyor. Büyük çoğunluğu çalışır duruma getirilerek müzede sergilenen radyo ve gramofonlardan en dikkat çekenleri ise gramofon oluşturuyor. 1890'dan günümüze birçok radyo ve gramofonun itinayla sergilendiği müzede; TRT Radyosu'nun serüveninin yanı sıra İstanbul Telsiz Evi, Fahri Kayahan, Siyasal Tarih, İlk Radyo Yayını gibi birçok alanda bulunuyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar ve Rusların casusluk ve propaganda amaçlı kullandıkları radyoların da sergilendiği müzede, radyo ve gramofon adına birçok ürünün de bulunduğu müzede, ziyaretçilere taş plaktan şarkılarda çalınıyor.

TÜRKİYE’DEKİ RADYO YAYINININ TARİHİNİN BAŞLANGIÇ ODASI VAR

Müze sorumlusu Ebubekir Yalnız, ülkenin en büyük Radyo ve Gramofon Müzesi, ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa götürdüğünü ifade etti.

Yalnız, en eskisi 1890 yılına ait gramofonun yer aldığı müzede 2020 yılına kadar üretilen her tür radyo da bulunduğunu kaydederek, “Müzemiz, Türkiye’nin en büyük ve tek müzesi bu alanda. Müzemizde kronolojik olarak sıraya dizilmiş 703 parça eser bulunuyor. İlk odamızda 1920'li yıllar var, ikinci odada ise 1930'lu yıllar. Nazi döneminde kullanılmış eserler var. Üçüncü odada ise İstanbul Telsiz Evi, Türkiye'deki radyo yayın tarihinin başlangıç odamız var. Ayrıca siyasal iletişim, radyo köşesi var. Üst katta ise günümüze doğru gelen 1940 ve 2020 yılına kadar ürünler var” dedi.

Türkiye tarihini, radyo tarihinin başladığı ilk yılları anlatan bir köşenin de müzede yer aldığını dile getiren Yalnız, şunları söyledi:

“Dünya sıralamasında şu anda radyo yayını yapan beşinci ülkeyiz. Bunu çoğu insan bilmez. 6 Mayıs 1927 yılında ilk radyo yayınımıza başlıyoruz. İlk radyo dalgalarını bulan bilim adamları Mega Hertz’den hatırlarsınız Heinrich Hertz, Guglielmo Marconi ise birazcık daha geliştiren bilim adamımız, Lee De Forest ise hem biraz daha geliştirip hem de patentini alan bilim adamlarımız.”

RADYOLAR PROPAGANDA YAPMAK İÇİN KURULMUŞ

Yalnız, müzede bulunan cihazların yüzde 95'inin çalışır durumda olduğunu ifade ederek, “Gramofonlardan radyolara geçiliyor. Radyoların kuruluş amacı normalde propaganda yapmak yani sanat kültür eğitimi şuanda verildiği gibi o yıllarda verilmiyormuş. İlk amacı radyoda propaganda yapmak, askeri bildirileri yayınlamak, bu amaçlı üretilmiş. O yıllara ait elimizde Nazi propaganda radyosu var. Dünyada propaganda devlet bakanlığı olan tek ülke Almanya ve bu bakanlık sayesinde de savaş kazanmışlar. O yıllara ait elimizde nadide parçalardan bir tanesi bulunuyor” diye konuştu.

Müzede 1930 yılına ait bir radyonun da sergilendiğini anlatan Yalnız, “Yine aşağı yukarı Almanya’nın Nazi propaganda radyosunun tarihlerine yakın bir tarih. Almanya’nın en çok savaştığı ve son noktaya geldiği yer Rusya. Rusya’da aynı istihbaratı alarak kendileri de propaganda radyosu üretiyorlar. Onların kıta sahanlığı daha geniş olduğundan dolayı onlarda bu sayede tüm halkını bilgilendirmiş oluyor ve propaganda amaçlı onlar da kullanıyorlar” dedi.