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07 Haz 2021 - 10:45- Yaşam G: 07 Haz 2021 - 10:48

Aynı gün defnedildiler, aşklarını çocukları ölümsüzleştirdi

Almanya'da yaşayan ve 2018 yılında 3 gün arayla annesiyle babasını kaybeden Hüseyin Ülger, anne ve babasının heykellerini kalp şeklinde yaptırdığı mezarlarının üstüne diktirerek, aşklarını ölümsüzleştirdi.

FERDİ DURDU
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Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi doğumlu Ülger ailesinin babası Ali, 1971 yılında çalışmak için Almanya'ya gitti. Ali Ülger’in eşi Gülhan Ülger ise 1980 yılında Almanya’nın yolunu tuttu ve gurbette yaşamaya başladılar. 2016 yılında böbrek rahatsızlığı çeken ve 5 Ocak 2018'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ali Ülger'in cenazesi, eşi ve çocukları tarafından 9 Ocak'ta memleketine getirildi. Eşinin ölümüne dayanamayan Gülhan Ülger'de burada hayatını kaybetti. 8 çocuk, 15’te torun sahibi olan Ülger çifti 9 Ocak’ta yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Çiftin kalp şeklindeki mezar taşının üzerinde ise “Biz sevgiyi ektik, siz barışı yaşayın. Yolların yorgunu Ali Çavuş ve yol arkadaşı Gülperi burada yatıyor” yazıyor.

Anne ve babasının acısını derinden yaşayan oğlu Hasan Ülgen, onlara kalıcı bir hatıra yaptırmak için daha önceden kalp şeklinde yaptırdığı mezarının üstüne heykel dikme kararı aldı. Heykeltıraş ve seramik sanatçıları Emrullah ve Yeliz Güler’in yaklaşık bir aylık çalışması sonucu ortaya çıkan anne ve babasının heykelini mezara monte ettiren Ülgen, ebeveynlerinin hatırasını ve sevgisini bu yolla yaşatıyor.

Hastanede babalarını 5 Ocak 2018'de kaybettiklerini ve cenazeyi alarak memleketlerine geldiklerini anlatan Ülger, 

Biz ailecek Almanya’da yaşıyoruz. Annem, kardeşlerim, çocuklarım 40’a yakın akrabayla buraya geldik. Evimizin önüne kadar annem bizimle birlikteydi, evin önünde cenazenin başında annem fenalaştı ve kaybettik. Her ikisini de aynı gün toprağa verdik. Annemde hiçbir rahatsızlığı yoktu. Babamın rahatsızlığı olmasına rağmen annem sapasağlamdı. Buraya geldiğimde çok duygulanıyorum. Aynı zamanda da çok mutlu oluyorum çünkü onlar artık sanat eseriyle birlikte ölümsüz oldular. İsimleri, doğum ve ölüm tarihlerini kalp olarak yaptırdım. Her geldiğimde onları kalplerinden öpüyorum

dedi.

07 Haz 2021 - 10:45 Malatya/ Yazihan- Yaşam

Muhabir Ferdi Durdu

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