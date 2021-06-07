Malatya Şeker Fabrikası ZİRVEDE

2020-2021 üretim döneminde dereceye giren fabrikalara ödül verildi. Dokuz farklı kritere göre yapılan performans değerlendirmesi sonucunda; Malatya Şeker Fabrikası birinci oldu. Türk Şeker Sanayi'nin 15'inci şeker fabrikası olan Türkşeker Malatya Şeker Fabrikası, 2020-2021 döneminde gerçekleştirdiği 68 bin ton şeker üretimiyle son 40 yılın rekorunu kırdı.

Türkşeker Fabrikaları Ankara'da Buluştu. “Yeni Dönem, Yeni yaklaşımlar” mottosuyla gerçekleştirilen ve iki gün süren toplantıda, 2020-2021 üretim döneminin raporları değerlendirilirken yeni üretim dönemi stratejileri ile ilgili istişareler yapıldı.

Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, “Türkşeker ailesi olarak “2021 Yılı Fabrikalar Buluşması’nı gerçekleştirdik. Önceki yılın raporlarını ve yeni üretim döneminin stratejilerini değerlendirdiğimiz toplantının ülkemize hayır ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Yeni Dönem, Yeni yaklaşımlar” mottosuyla gerçekleştirilen ve iki gün süren "Türkşeker'in Fabrikalar Buluşuyor." toplantısında heyecan, azim ve ekip ruhunun üst düzeydeydi. Fabrika müdürleri, fabrikaların performans kriterlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirdi” dedi.

“Yeni Dönem, Yeni yaklaşımlar” mottosuyla gerçekleştirilen toplantıda ayrıca, 2020-2021 üretim döneminde dereceye giren fabrikalara ödül verildi. Dokuz farklı kritere göre yapılan performans değerlendirmesi sonucunda; Malatya Şeker Fabrikası birincilik ödülüne layık görülürken zirvede yer aldı. Ereğli Şeker Fabrikası ikincilik, Erciş Şeker Fabrikası üçüncülük, Eskişehir Şeker Fabrikası ise dördüncülük ödülü aldı. Malatya Şeker Fabrikası’nın birincilik ödülünü fabrika müdürü Suat Altun, Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan’ın elinden aldı.

68 BİN TON ŞEKER ÜRETTİ

Malatya Şeker Fabrikası, 2020-2021 kampanyası çerçevesinde 600 bin ton şeker pancarı alımı yaparken, bu yıl 68 bin ton şeker üretti. Fabrika 150 bin ton hububat alımı gerçekleştirdi.

Malatya Şeker Fabrikası, 2020-2021 kampanyası çerçevesinde 1 Eylül’de pancar alımına başlarken, 3 Eylül’de üretime geçti. 160 gün 7/24 durmadan bir fiil çalışan Malatya Şeker Fabrikası, 600 bin ton pancar alımı gerçekleştirirken, bunun 545 bin 500 tonunu işledi.

2020-2021 kampanyasında 68 bin ton şeker üreten Malatya Şeker Fabrikası, 177 bin ton küspe ile 26 bin 500 tonda melas elde etti. Katma değeri 500 milyon lira olan, 3 coğrafi bölge ve 8 ile hitap eden fabrikadan 100 bin insan ekmek yedi.

Türk Şeker Sanayi'nin 15'inci şeker fabrikası olan Türkşeker Malatya Şeker Fabrikası, 2020-2021 döneminde gerçekleştirdiği 68 bin ton şeker üretimiyle son 40 yılın rekorunu kırarken, 500 milyon lira katma değer oluşturarak şehrin ekonomisine de büyük bir katkı sağladı.

Malatya Şeker Fabrikası 64 yıllık geçmişinde en çok üretimi 1982 yılında gerçekleştirdi ve 1982’de 477 bin ton pancarı işleyerek 69 bin 460 ton şeker elde etti.

ADNAN MENDERES TARAFINDAN İŞLETMEYE AÇILDI

Malatya Şeker Fabrikası, ülkenin hızla yükselen nüfusuna paralel olarak artan şeker ihtiyacının karşılanabilmesi amacı ile 1956 yılında işletmeye açılan şeker fabrikaları arasında yer alıyor.

Şeker sanayisinin 15’inci şeker fabrikası olan Malatya Şeker Fabrikası’nın temeli Aralık 1954 yılında atıldı. Fabrika, Fransız Fıves-Lille firması ile Eskişehir Şeker Fabrikası atölyelerince tamamlanarak 1 Ekim 1956 tarihinde dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından işletmeye açıldı.

Günlük bin 200 ton pancar işleme kapasitesi ile kurulan fabrikanın 1975/1976 yıllarında başlayan tevsii ile günlük pancar işleme kapasitesi 3 bin 600 tona yükseltildi. Malatya Şeker Fabrikası, mikrobiyolojik arıtım tesisi ve doğalgaz enerjisi ile çevre dostu olarak üretimini sürdürüyor. Malatya Şeker Fabrikası, yılda ortalama Malatya ekonomisine 400 milyon lira, ülke ekonomisine 500 milyon lira katma değer oluşturuyor. Fabrika, günümüzde günlük 3 bin 800 ton pancar işleme kapasitesine sahip. Yılda ortalama 120 gün şeker üretim faaliyetlerine devam eden fabrika, günde ortalama 500 ton, yılda ise ortalama 60 bin ton şeker üretiyor. Malatya ekonomisine ciddi bir katkı sağlayan Malatya Şeker Fabrikası, “Helal Gıda” ve “Gıda Güvenlik Sistemi Sertifikasyonu FSSC 22000” belgelerine de sahip.