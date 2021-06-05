İSTANBUL'DAKİ TOPLANTIDA 'ŞEFFAFLIK' VURGUSU

Süper Lig’de beşinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Yeni Malatyaspor'un geleceği açısından büyük öneme sahip olan toplantı, İstanbul’da gerçekleştirildi.



VELİ AĞBABA TOPLANTIYA ÇAĞRILMADI



Etiler'de bir restoranda, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren toplantıya; Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ise toplantıya çağrılmadığı, bu nedenle de toplantıda yer almadığı öğrenildi.

İşadamları Ahmet Çalık, Mehmet Ali Aydınlar, Vahap Küçük gibi isimler yer alırken, Erman Ilıcak’ın toplantıya katılmadı.



DESTEK SÖZÜ VERİLDİ AMA ‘ŞEFFAFLIK’ ŞARTIYLA…



Kritik toplantıda, kulüp başkanı Adil Gevrek, kulübün güncel borcunun 80 milyon TL olduğunu açıklayarak, başkanlık için bir işadamının aday olması halinde görevi devredebileceklerini, aday olmaması halinde ise görev devam etmek istediklerini ilettiği kaydedildi. İşadamlarının ise başkanlık için ya da yönetimde yer alma konusuna sıcak bakmadıklarını, bunun yerine iyi ve şeffaf bir yönetim olması halinde destek vereceklerini ilettikleri öğrenildi. Göreve geldiği günden buyana ‘şeffaflık’ konusunda büyük eleştiri alan Gevrek’in ise daha güçlü bir yönetim oluşturmak amacıyla herkesin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, şeffaflık konusuna dikkat edeceğini söylediği öğrenildi.



“YENİ MALATYASPOR SİYASET KONUSU DEĞİLDİR”



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul'da gerçekleştirilen Yeni Malatyaspor toplantısı ile ilgili Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanılanları eleştirdi.

Ağbaba Twitter'dan yaptığı paylaşımda; "Yeni Malatyaspor Malatya’nın ortak paydasıdır. Siyaset konusu değildir. AKP’nin kendi siyasetine malzeme yaptığı takımın hali ortada. Takımı AKP’nin arka bahçesi gibi görüp hareket etmek, hem Malatyaspor’a hem de Malatya’ya zarar verir. Bu yanlışa bir an önce son verilmelidir" ifadelerini kullandı.