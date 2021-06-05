Yeni Malatyaspor, kulübünden yapılan açıklamada, “Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantımız ertelendi. Bugün Nurettin Soykan Tesisleri Altyapı Toplantı Salonunda gerçekleştirilmesi planlanan 2020-2021 yılı yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantımız yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir. Kongremiz, 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da çoğunluk aranmaksızın Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
05 Haz 2021 - 12:12- Spor Güncelleme: 05 Haz 2021 - 12:16
Mali genel kurul ertelendi!
Yeni Malatyaspor’un 2020-2021 yılı yıllık olağan mali genel kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle ertelendi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.