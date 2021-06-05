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05 Haz 2021 - 12:12- Spor G: 05 Haz 2021 - 12:16

Mali genel kurul ertelendi!

Yeni Malatyaspor’un 2020-2021 yılı yıllık olağan mali genel kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle ertelendi.

Şafak Şahin
Şafak Şahin Tüm Haberleri
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Yeni Malatyaspor, kulübünden yapılan açıklamada, “Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantımız ertelendi. Bugün Nurettin Soykan Tesisleri Altyapı Toplantı Salonunda gerçekleştirilmesi planlanan 2020-2021 yılı yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantımız yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir. Kongremiz, 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da çoğunluk aranmaksızın Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
# mali genel kurul, haberler, yms

05 Haz 2021 - 12:12 Malatya- Spor

Muhabir Şafak Şahin

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