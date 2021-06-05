İCRADAN SATILIK DAİRE

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre ''Taşınmaz konum olarak şehir merkezinin 3,00 km kuzey doğusunda, Yeşilçam Caddesine cepheli konumda Elit Park I konutları içerisindeki E blok 9. katında konumlu meskendir.'' ifadeleri yer alırken söz konusu dairenin ilk satış günü 11 Ağustos olarak belirlendi. Dairenin muhammen bedeli 259.000 Lira...

İlana ulaşmak için tıklayınız...