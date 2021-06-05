Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre ''Taşınmaz konum olarak şehir merkezinin 3,00 km kuzey doğusunda, Yeşilçam Caddesine cepheli konumda Elit Park I konutları içerisindeki E blok 9. katında konumlu meskendir.'' ifadeleri yer alırken söz konusu dairenin ilk satış günü 11 Ağustos olarak belirlendi. Dairenin muhammen bedeli 259.000 Lira...
05 Haz 2021 - 12:01- Ekonomi Güncelleme: 05 Haz 2021 - 12:09
İCRADAN SATILIK DAİRE
Malatya Battalgazi'de Elit Park Konutları sitesinde 9. kattaki 140 m² 3+1 daire icradan satılık olduğu duyuruldu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.