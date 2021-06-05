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05 Haz 2021 - 12:01- Ekonomi G: 05 Haz 2021 - 12:09

İCRADAN SATILIK DAİRE

Malatya Battalgazi'de Elit Park Konutları sitesinde 9. kattaki 140 m² 3+1 daire icradan satılık olduğu duyuruldu.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre ''Taşınmaz konum olarak şehir merkezinin 3,00 km kuzey doğusunda, Yeşilçam Caddesine cepheli konumda Elit Park I konutları içerisindeki E blok 9. katında konumlu meskendir.'' ifadeleri yer alırken söz konusu dairenin ilk satış günü 11 Ağustos olarak belirlendi. Dairenin muhammen bedeli 259.000 Lira...

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# icra, daire

05 Haz 2021 - 12:01 Malatya- Ekonomi

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