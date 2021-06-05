Mahkemeden satılık arsa

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Tapunun Malatya ili Battalgazi ilçesi Kuluşağı mah. 109 ada 3 parsel Kollivyal , Kil-tın-silt geçirgenlik iyi orta derinlikte %3-4 eğimli sulu tarla, Halihazırda taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur.''ifadeleri yer alırken icradan satılık olan tarlanın muhammen bedeli 483.588 Lira olduğu açıklandı.
İcradan satılık olan tarlanın ilk satış günü ise 28 Temmuz...
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.