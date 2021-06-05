Mahkemeden satılık arsa

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Tapunun Malatya ili Battalgazi ilçesi Kuluşağı mah. 109 ada 3 parsel Kollivyal , Kil-tın-silt geçirgenlik iyi orta derinlikte %3-4 eğimli sulu tarla, Halihazırda taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yoktur.''ifadeleri yer alırken icradan satılık olan tarlanın muhammen bedeli 483.588 Lira olduğu açıklandı.

İcradan satılık olan tarlanın ilk satış günü ise 28 Temmuz...

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