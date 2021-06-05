Sözleşmeli personel alınacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemiz Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

62 personelin alınacağı ilanda aranan ünvanlar ve nitelikler ise Eczacı, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Diğer Sağlık Personeli olarak belirlendi.Başvurular bugün başlarken 15 gün devam edeceği açıklandı.

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