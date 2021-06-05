Busabah Malatya Busabah Malatya
05 Haz 2021 - 11:47- Eğitim G: 05 Haz 2021 - 11:52

Sözleşmeli personel alınacak!

Trakya Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacağını açıkladı.
mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemiz  Hastanesinde  657   sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun   4/B  maddesi kapsamında   çalıştırılmak   üzere  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan)  2020  KPSS  (B) grubu   puan   sıralaması   esas   alınmak   suretiyle   aşağıda   belirtilen   pozisyonlara   sözleşmeli personel alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

62 personelin alınacağı ilanda aranan ünvanlar ve nitelikler ise Eczacı, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Diğer Sağlık Personeli olarak belirlendi.Başvurular bugün başlarken 15 gün devam edeceği açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# personel alımı

05 Haz 2021 - 11:47 Malatya- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Öğretim üyesi alınacak! mask
Öğretim üyesi alınacak!
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
İnönü Üniversitesi bina işleri yaptırılacak mask
İnönü Üniversitesi bina işleri yaptırılacak
Eğitim tesisleri onarımı yaptırılacak mask
Eğitim tesisleri onarımı yaptırılacak
15 Öğretim Üyesi Alınacak mask
15 Öğretim Üyesi Alınacak
Öğretim Üyesi alımı mask
Öğretim Üyesi alımı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
AYDINLAR VE ILICAK YENİ MALATYASPOR İÇİN DEVREDE! mask
AYDINLAR VE ILICAK YENİ MALATYASPOR İÇİN DEVREDE!
YMS'DE TRANSFER HAREKATI mask
YMS'DE TRANSFER HAREKATI
JETMİR MİLLİ TAKIM KADROSUNDA mask
JETMİR MİLLİ TAKIM KADROSUNDA
Siz Unuttunuz, Ama Biz Unutmadık! mask
Siz Unuttunuz, Ama Biz Unutmadık!
KİTAPEVİ SAHİBİ ÇINAR’A AKRABA ÇIKTI mask
KİTAPEVİ SAHİBİ ÇINAR’A AKRABA ÇIKTI
“Yeni Malatyaspor’a Çok Şey Borçluyum” mask
“Yeni Malatyaspor’a Çok Şey Borçluyum”

GALERİ

Yeşilyurt’ta Atık İlaçlar Çöpe Gitmeyecek mask
Yeşilyurt’ta Atık İlaçlar Çöpe Gitmeyecek
Batı Kolektörü hızla ilerliyor mask
Batı Kolektörü hızla ilerliyor
YENİ YÜZME SALONU MEYVE VERMEYE BAŞLADI mask
YENİ YÜZME SALONU MEYVE VERMEYE BAŞLADI
Hava 44, 928 vaka için havalandı mask
Hava 44, 928 vaka için havalandı
YEŞİLYURT’TA KISKANÇLIK İDDİASI mask
YEŞİLYURT’TA KISKANÇLIK İDDİASI
2021 KURBAN FİYATLARI AÇIKLANDI mask
2021 KURBAN FİYATLARI AÇIKLANDI
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL