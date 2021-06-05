CEVAHİR HATAYSPOR’DA

Hatayspor, daha önce Yeni Malatyaspor’da forma giyen Bülent Cevahir’i transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 29 yaşında ki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen sol bek oyuncusu Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Bülent Cevahir'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.