CEVAHİR HATAYSPOR’DA

Hatayspor, daha önce Yeni Malatyaspor’da forma giyen Bülent Cevahir’i transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 29 yaşında ki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen sol bek oyuncusu Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Bülent Cevahir'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

(İHA)