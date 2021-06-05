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05 Haz 2021 - 11:08- Spor G: 05 Haz 2021 - 11:11

CEVAHİR HATAYSPOR’DA

Süper Lig’de Hatayspor, Yeni Malatyaspor’dan Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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Hatayspor, daha önce Yeni Malatyaspor’da forma giyen Bülent Cevahir’i transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 29 yaşında ki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen sol bek oyuncusu Bülent Cevahir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Bülent Cevahir'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

(İHA)
# süper lig, adil gevrek, yeni malatyaspor

05 Haz 2021 - 11:08 Malatya- Spor

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