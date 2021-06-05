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05 Haz 2021 - 11:05- Asayiş G: 05 Haz 2021 - 11:09

Narkotik 295 kişiye işlem yaptı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 295 kişiye işlem yaptı.
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İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, toplam 176 olayda, 790 gram sentetik kannabinoid, 324 gram metamfetamin, 2 bin 797 adet reçeteye tabi hap, 230 gram kubar esrar, 61 kök kenevir bitkisi ve 6,32 gram kokain ele geçirildi. Emniyet ekipleri, ele geçirdiği uyuşturucularla ilgili 295 kişiye işlem yaptı.

295 şüpheliden 3’ünün firar olduğu tespit edilirken, 45 kişi hakkında TCK’nın (188/3-188/6) ve 247 kişi hakkında TCK’nın (191.) kapsamında adli işlem yapıldı.

Adli makamlara sevk edilen 40 zanlı tutuklanarak, cezaevine teslim edilirken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirine hükmedildi. 247 kişi ise savcılık talimatına istinaden serbest bırakıldı. (Haber Merkezi)
# asayiş, narkotik

05 Haz 2021 - 11:05 Malatya- Asayiş

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