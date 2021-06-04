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04 Haz 2021 - 18:37- Spor G: 04 Haz 2021 - 19:10

AYDINLAR VE ILICAK YENİ MALATYASPOR İÇİN DEVREDE!

Haziran ayı içerisinde yapılacağı duyurulan mali kongre öncesinde Yeni Malatyaspor cephesinde İstanbul’da kritik bir toplantı yapılıyor.
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Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatyalı iş insanları Mehmet Ali Aydınlar, Erman Ilıcak, Cengiz Günaydın gibi isimlerin davet edildiği toplantıya Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek de katılıyor. Yeni sezonda yönetim ve idari kadroda değişikliğe gideceğini yakın çevresiyle paylaşan Gevrek’in Malatya’nın ileri gelenleriyle yapılan toplantıda alacağı kararları paylaşacağı ifade ediliyor. Başta sportif direktör Ali Ravcı ve kulüp müdürü Selçuk Günaydın gibi isimlerle yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmediği öğrenilen Adil Gevrek’in yönetime yeni isimler dahil edeceği konuşuluyor. Yapılan toplantıda radikal kararlarında çıkması beklenirken başkan Adil Gevrek’in Malatya’nın ileri gelenlerini ikna etmek için masaya transfer edilecek yıldız oyuncu listesiyle geldiği konuşuluyor.
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04 Haz 2021 - 18:37 Malatya- Spor

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